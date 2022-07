Betis x Olympique de Marseille: onde assistir e horário (27/07)

As equipes de Betis x Olympique de Marseille se enfrentam nesta quarta-feira, 27 de julho de 2022, no Technique Stadium, em Chesterfield, em amistoso internacional válido pela pré-temporada na Europa. O confronto tem início a partir das 15h30 (Horário de Brasília), com transmissão completa para todo o Brasil.

Fique por dentro e não perca nenhum lance com todas as informações a seguir no texto.

Onde assistir Betis x Olympique de Marseille hoje?

A partida entre Betis x Olympique de Marseille será transmitida no canal da ESPN 2 e no serviço de streaming Star +, hoje a partir das 15h30 (Horário de Brasília).

O canal da ESPN está disponível em todos os estados do país, disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e Vivo. O torcedor precisa obter a emissora na programação.

Para acompanhar online, o aplicativo do Star + está disponível por diferentes planos e valores através do site (www.starplus.com) ou aplicativo para celular, tablet, computador ou smart TV.

Data: 27/07/2022

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Technique Stadium, em Chesterfield, na Inglaterra

Onde assistir Betis x Olympique de Marseille: ESPN 2 e Star +

Provável escalação de Betis x Olympique de Marseille

Escalação do Betis: Claudio Bravo; Sabaly, Pezzella, Edgar Gonzalez, Álex Moreno; Guido Rodriguez, Sergio Canales, Luiz Henrique; Rodri Sánchez, Fekir e Borja Iglesias.

Escalação do Olympique de Marseille: Pau López; Isaak Touré, Chancel, Samuel Gigot; Rongier, Under, Guendouzi, Gerson, Kolasinac; Dimitri Payet e Milik.

O elenco do Betis joga o seu terceiro amistoso na pré-temporada do futebol europeu. O elenco espanhol perdeu para o PSV, enquanto empatou com o Grodig. Agora, terá um forte oponente pela frente e, se quiser sair de campo com a vitória em seu favor, terá que colocar todos os principiais jogadores para disputar a partida amistosa.

Enquanto isso, o Marseille também faz uma campanha na pré-temporada, prestes a começar a jogar o Campeonato Francês. Foram três amistosos, duas derrota e uma vitória contra Marignane, Norwich e Middlesbrough. Com o principal intuito de trinar os atletas, o elenco francês promete escalar todos os titulares nesta quarta-feira.

Quando vai começar o Campeonato Francês?

Prometendo grandes emoções dentro de campo, o Campeonato Francês vai estrear em 5 de agosto de 2022, na sexta-feira, com todas as vinte equipes em campo pela primeira rodada.

O PSG é o atual campeão francês e por isso vai em busca do segmento em seu legado. Até o momento, o calendário foi divulgado, mas não por completo. Isso porque horários e transmissões ainda não estão definidas pela federação francesa.

É importante ressaltar que este ano, em 2022, as principais competições do futebol serão mais curtas já que a Copa do Mundo no Catar vai acontecer em novembro e dezembro, com todos os torneios paralisados.

