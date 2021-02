Betis x Osasuna: onde assistir ao jogo do Campeonato Espanhol (01/02)

Encerrando a 21ª rodada do Campeonato Espanhol, Betis e Osasuna se enfrentam nesta segunda-feira (01), às 17h, no Estádio Benito Villamarín. Enquanto uma equipe luta para alcançar as primeiras posições, a outra precisa do resultado em seu favor para escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Betis x Osasuna: onde assistir ao vivo?

O jogo tem transmissão ao vivo do canal ESPN, na tv fechada, às 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Betis x Osasuna

Diego Lainez testou positivo para covid-19 e está afastado do plantel, informou o site do clube. Lainez, presenta na escalação da rodada passada, não aparece no plantel de convocados.

Possível Betis: Robles; Victor Ruiz, Emerson, Mandi, González; Canales, Akouokou, Guardado, Joaquin; Fekir, Móron.

Roncaglia, expulso na partida anterior, cumpre suspensão e por isso não pode entrar em campo nesta segunda. Entretanto, a boa notícia aos torcedores é de que Adrián, recuperado da lesão, está de volta ao plantel.

Possível Osasuna: Herrera; Unai Garcia, David García, Manu Sanchéz, Vidal; Oier, Moncayola, Pérez; Barja, García, Calleri.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Espanhol

Além disso, o fim de semana também trouxe outros jogos pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol. Confira então os resultados.

Real Valladolid 1 x 3 Huesca

Eibar 0 x 2 Sevilla

Real Madrid 1 x 2 Levante

Valencia 1 x 0 Elche

Villarreal 1 x 1 Real Sociedad

Getafe 0 x 0 Alavés

Cádiz 2 x 4 Atlético de Madrid

Granada 0 x 0 Celta de Vigo

Barcelona 1 x 1 Ath. Bilbao

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Betis aparece em 8º lugar com vinte e sete pontos. Portanto se vencer, pula uma posição, ou seja, se aproxima ainda mais da parte de cima da tabela. Dessa maneira, os donos de casa venceram oito jogos, empataram três e perderam nove.

Enquanto isso, o Osasuna luta para se afastar da zona de rebaixamento. Em 17ª posição com dezenove pontos, a equipe visitante pode se complicar se não conseguir os três pontos no confronto de hoje. Ao todo, possui quatro vitórias, sete empates e nove derrotas.