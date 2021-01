Copa do Rei: saiba quem o Barcelona enfrenta nas quartas de final

A Federação Espanhola de Futebol realizou na última sexta-feira (29) o sorteio que define os confrontos das quartas de final da Copa do Rei. Ao todo, oito equipes disputam a rodada para definir quem garante a classificação para a semifinal. Dessa maneira, conheça todas as partidas pelas quartas na Copa do Rei.

Confira os confrontos das quartas e as datas

Restam oito times na disputa pela taça da competição espanhola, sendo sete da elite do futebol espanhol como Sevilla, Levante, Villarreal, Granada, Barcelona, Betis e Athletic Bilbao. Enquanto isso, apenas o Almería representa a segunda divisão do Campeonato Espanhol. A final está marcada para acontecer no dia 17 de abril.

O sistema adotado é o de jogo único, portanto quem vencer está classificado para a semifinal do torneio e assim, consequentemente quem perder está eliminado. Os jogos tem início na próxima terça-feira (02), encerrando na quinta (04). Então, confira os confrontos e as datas de cada um.

Almería x Sevilla – Terça-feira (02) – 17h

Levante x Villarreal – Quarta-feira (03) – 15h

Granada x Barcelona – Quarta-feira (03) – 17h

Betis x Athletic Bilbao – Quinta-feira (04) – 17h

📺 HORARIOS Y RETRANSMISIONES | Estos son los horarios y las televisiones que retransmitirán los partidos de cuartos de final de la #CopaDelRey. ⚽ Eliminatorias a partido único. 🗓️ 2, 3 y 4 de febrero.#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/ip2rPv1A9K — RFEF (@rfef) January 29, 2021

Barcelona é a equipe que mais venceu a Copa do Rei

Na lista de títulos do Barcelona constam 30 taças da Copa do Rei conquistadas pelo clube da Catalunha. Dessa maneira, a equipe entra em campo nesta temporada em busca da sua 31ª, aumentando ainda mais a vantagem que possui com os demais. A última vez que venceu o torneio foi em 2018 contra o Sevilla. No ano seguinte alcançou a final, mas foi superado pelo Valencia.

Em segundo lugar vem o Athletic Bilbao com 24, e o Real em terceiro com 19 títulos da Copa do Rei.

Então, onde assistir aos jogos da Copa do Rei?

Os canais ESPN e Fox Sports possuem os direitos de transmissão dos confrontos. Para assistir, você precisa ter uma tv por assinatura, ou então ter acesso através do aplicativo Watch ESPN.