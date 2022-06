Bielorrússia x Azerbaijão: onde assistir e horário Liga das Nações (06/06)

Pela segunda rodada da Liga das Nações, as seleções de Bielorrússia x Azerbaijão se enfrentam nesta segunda-feira, 6 de junho, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Karadorde, em Novi Sad. Com promessa de grande confronto, saiba onde assistir o jogo ao vivo.

Onde assistir Bielorrússia x Azerbaijão hoje?

O jogo entre Bielorrússia e Azerbaijão hoje na Liga das Nações será transmitido ao vivo no SporTV 3.

Com transmissão exclusiva pela TV por assinatura, o canal do SporTV exibe as emoções do confronto nesta segunda-feira pelo torneio. A única maneira de acompanhar é obtendo a emissora em sua programação por assinatura.

Outra opção é através do Globo Play, pay-per-view disponível pelo celular, tablet, computador e também na smart TV, necessário a assinatura.

Informações do jogo do Bielorrússia x Azerbaijão hoje:

Data: 06/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Karadorde, em Novi Sad, na Sérvia

Arbitragem: Mohammed Al-Hakim

Onde assistir: SporTV 3

Bielorrússia e Azerbaijão na Liga das Nações

Derrotado pela Eslováquia na rodada passada, a seleção da Bielorrússia entra em campo nesta segunda-feira buscando a sua primeira vitória na competição da UEFA pela temporada. Integrando o grupo 3 na Liga C, o elenco teme ser rebaixado para a divisão inferior, a última do torneio, se perder os seus jogos.

Do outro lado, o Azerbaijão passa pelo mesmo problema dentro de campo. Isso porque a seleção perdeu para o Cazaquistão na rodada de estreia, durante a semana passada. Ocupando a última posição com o salde de gols inferior, o elenco tenta levar para casa os três pontos em seu favor.

Escalação da Bielorrússia: Pavel Pavlyuchenko; Begunov, Khadarkevich, Politevich, Yudenkov, Shevchenko; Yablonski, Ebong, Bocherov, Klimovich; Bakhar. Técnico: Georgy Kondratyev

Escalação do Azerbaijão: Mahammadaliyev; Huseynov, Mustafazade, Haghverdi; Isaev, Israfilov, Mahmudov, Salahli, Medvedev; Emreli e Dadasov. Técnico: Gianni De Biasi

Palpite Bielorrússia x Azerbaijão:

Com as duas equipes precisando do resultado, o jogo desta segunda-feira promete ser equilibrado.

Mesmo se tratando de duas seleções com bons jogadores, ambas possuem problemas em seu desempenho e até mesmo nas principais áreas como ataque e principalmente a defesa. Por isso, até mesmo um empate pode ser o resultado entre as seleções nesta segunda rodada da Liga das Nações.