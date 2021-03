Como assistir ao vivo jogo do Boa Vista e Flamengo hoje – 27/3

Em busca da terceira vitória seguida e de olho na liderança do Campeonato Carioca 2021, o Boavista e Flamengo se enfrentam neste sábado (27), às 21h05, no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, o Bacaxá, em Saquarema (RJ). Após iniciar o Estadual com duas vitórias seguidas, o Rubro-negro caiu diante do Fluminense, mas se recuperou e engatou novamente mais dois triunfos em sequência. Por outro lado, o Verdão chega ao confronto vindo de dois resultados negativos. Saiba como assistir ao vivo jogo do Flamengo diante do Boavista hoje.

Como assistir ao vivo jogo do Boavista e Flamengo hoje?

A Rede Record exibe o confronto ao vivo para o Rio de Janeiro e outras 27 cidades. Lucas Pereira narra o duelo, mas com comentários de Guttemberg Fonseca e de Ricardo Rocha. A reportagem será de Marcos Carvalho e Fábio Peixoto. Outra alternativa para o torcedor que quiser assistir ao vivo o jogo do Boavista e Flamengo hoje, é acompanhar o duelo pela plataforma Fla TV+. No entanto, o sistema é pago e os valores são: 4x de R$ 32,48 ou R$ 129,90 à vista.

Qual a provável escalação do jogo do Boa Vista e Flamengo hoje?

Boavista : Klever; Caio, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Jucilei, Fernando Bob, Ralph e Jefferson Renan; Michel Douglas e Vitor Feijão.

: Klever; Caio, Douglas Pedroso, Elivelton e Jean; Jucilei, Fernando Bob, Ralph e Jefferson Renan; Michel Douglas e Vitor Feijão. Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê; Gomes, Hugo Moura e Pepê; Michael, Vitinho e Rodrigo Muniz.

Onde e quando será Boa Vista e Flamengo?

Diferentemente dos outros dois jogos deste sábado, a partida entre Boavista e Flamengo não precisou ter seu local alterado. A prefeitura do Rio de Janeiro proibiu as partidas na capital até o dia 4 de abril, em razão do aumento dos casos do novo coronavírus. No entanto, o duelo do Rubro-negro será de mando de campo do Verdão de Saquarema. Por isso, a partida permanecerá no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, o Bacaxá.

O Boa Vista começou o Campeonato Carioca 2021 brigando no meio da tabela. Isso porque o clube empatou na estreia, mas na sequência venceu o Bangu e ficou na igualdade com o Macaé. No entanto, após o bom início o clube perdeu dois jogos seguidos e agora ocupa o décimo lugar, com cinco pontos.

Por outro lado, o Mengão segue com quatro vitórias e uma derrota. Mesmo colocando em campo um time misto, o clube Rubro-negro conseguiu vencer os dois primeiros jogos, mas na terceira rodada perdeu o clássico para o Fluminense. A derrota não abalou a equipe, que na sequência engatou mais dois triunfos seguidos. Com 12 pontos, o clube lidera o Cariocão 2021.

Tabela da 6ª rodada do Campeonato Carioca

Sexta

Fluminense 2 x 3 Volta Redonda

Sábado

Vasco x Madureira – 15h30

Bangu x Resende – 15h30

Boavista x Flamengo – 21h05

Domingo

Portuguesa x Macaé – 15h30

Nova Iguaçu x Botafogo – 18h

