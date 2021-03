Boavista x Nova Iguaçu hoje: onde assistir ao vivo e horário

Em busca de manter a invencibilidade no Campeonato Carioca 2021, o Boavista recebe o Nova Iguaçu neste sábado (20), pela 4ª rodada do Estadual. Com dois empates e uma vitória, a equipe de Saquarema busca a vitória para entrar no G-4 e terá o fator casa para tentar sair do jogo com os três pontos. Às 17h (horário de Brasília), a bola rola então no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, no distrito de Bacaxá, Saquarema.

Ainda sem perder no Cariocão 2021, o Verdão de Saquarema terá pela frente o Laranjão, que segue sem nenhuma vitória no Estadual. O clube de Nova Iguaçu, que jogou a fase pré do campeonato e conquistou a vaga ao ficar na liderança, soma na competição uma derrota e dois empates. Perdeu na estreia para o Flamengo, mas depois empatou com Madureira e Vasco. Já o Boavista, empatou com o Botafogo na primeira rodada, logo depois venceu o Bangu e empatou com o Macaé.

Onde assistir Boavista e Nova Iguaçu?

O confronto deste sábado não terá transmissão ao vivo da tv aberta e nem fechada. No entanto, o torcedor pode acompanhar o duelo pela plataforma digital única Cariocão TV. Além dos jogos, a plataforma também tem conteúdos inéditos contando com pré-jogo, jogo e pós-jogo. Então, para quem quiser ser cliente, há três modalidades de assinaturas pay-per-view:

Assinatura de todos os jogos do campeonato: R$ 129,90 (parcelado em até 4 vezes);

Assinatura mensal: R$ 49,90;

Compra de partida única: R$ 59,90.

Onde e quando será Boavista e Nova Iguaçu?

Pela 4ª rodada do Campeonato Carioca 2021, Boavista e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado (20), em Saquarema. O Estádio Elcyr Resende de Mendonça, no distrito de Bacaxá, recebe o confronto entre as equipes, então às 17h (horário de Brasília).

Quais os jogos da 4ª rodada do Cariocão?

Flamengo x Resende

Volta Redonda x Macaé

Boa Vista x Nova Iguaçu

Bangu x Fluminense

Madureira x Portuguesa

Vasco x Botafogo

