Bologna x Fiorentina: onde assistir, horário e escalações – 05/12

Pela décima sexta rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Bologna x Fiorentina se enfrentam neste domingo, 05/12, a partir das 08h30 (horário de Brasília) jogando no Estádio Renato Dall’Ara. Dessa maneira, confira onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir o jogo do Bologna x Fiorentina: A partida entre Bologna e Fiorentina terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada em operadoras por assinatura, além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo em Android e iOS.

Horário: 08h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’Ara, cidade de Bologna, na Itália

TV: ESPN Brasil

LiveStream: Star+ pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

A equipe do Bologna entra em campo com toda a confiança e gás necessário neste domingo depois de vencer a Roma durante a rodada da semana. Dessa maneira, surpreendendo até mesmo aos torcedores, o elenco aparece em oitava posição com 24 pontos, ou seja, venceu até aqui sete jogos, empatou outros três e perdeu cinco, podendo aumentar ainda mais o número se a força de sua torcida em casa apoiar até o fim o time.

Enquanto isso, a Fiorentina conseguiu passar facilmente pelo Sampdoria na rodada passada. Agora, em sexto lugar do Campeonato Italiano, contabiliza 24 pontos em oito vitórias e sete derrotas, ou seja, precisa melhorar o seu desempenho nos gramados se quiser continuar brigando pela parte de cima da classificação, pronta para levar os três pontos para casa hoje.

Escalações de Bologna x Fiorentina:

Arnautovic, peça fundamental do ataque, não está disponível para o jogo de hoje aos anfitriões, enquanto Bonifazi e Schouten também não.

Os visitantes, no entanto, não poderão contar com Castrovilli e Nastasic, lesionados.

BOLOGNA: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Olsen, Domínguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow, Sansone

FIORENTINA: Terracciano; Venuti, Martínez, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Bonaventura; Callejón, Vlahovic, Sottil

