Bologna x Lazio: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (27/02)

Bologna e Lazio se enfrentam neste sábado (27) a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, na Itália, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer, equipe da Lazio sobe para terceira posição na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Bologna x Lazio: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Band, na tv aberta

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como vem as equipes para o jogo?

Em 12º com vinte e cinco pontos, o Bologna tem como o principal objetivo subir na tabela de classificação e, quem sabe, garantir uma vaga em competições internacionais para a próxima temporada. Assim, tem seis vitórias, sete empates e dez derrotas. No jogo deste sábado, não pode contar com Andri Baldursson e Takehiro Tomiyasu lesionados e Hickey, expulso na última partida.

Depois de ser derrotado pelo Bayern na Champions League, a Lazio entra em campo neste sábado com o propósito de se recompor e tentar melhorar o desempenho no torneio nacional. Portanto se vencer hoje, dorme em terceiro lugar com quarenta e seis. Porém, precisa torcer por um tropeço da Juventus. Então, para o confronto de hoje, está sem Luis Felipe e Radu.

Possíveis escalações

Possível Bologna: Skorupski; Danilo, De Silvestri, Dijks, Soumaoro; Domínguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

Possível Lazio: Pepe Reina; Musacchio, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Últimos jogos de Bologna e Lazio

Na última terça-feira (23), a Lazio perdeu para o Bayern de Munique por 4 a 1 no jogo de ida pelas oitavas de final da Champions League jogando em casa, na Itália.

Por outro lado, o Bologna ficou no 1 a 1 pela 23ª rodada do Campeonato Italiano com o Sassuolo no sábado (20).

