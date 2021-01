Bologna x Milan: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (30/01)

Bologna e Milan se enfrentam neste sábado (30), às 11h, no Estádio Renato Dall’Ara, pela 20ª rodada do Campeonato Italiano. Se vencer o confronto, o time de Ibrahimovic tem a chance de aumentar a vantagem na liderança. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Bologna x Milan: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo da plataforma Estádio TNT, da TNT Sports, às 11h (Horário de Brasília).

+ Copa da Itália: confira os confrontos das semifinais da competição

Possíveis escalações de Bologna x Milan

Ao time do Bologna, todos os jogadores titulares estão disponíveis no plantel. Apenas Medel e Santander estão indisponíveis.

Possível Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow.

Recuperado de covid-19, o meia Çalhanoglu deve retornar aos treinos nos próximos dias, informou o boletim médico do clube. Por outro lado, Kjaer, Gabbia e Díaz seguem afastados por lesão.

Possível Milan: Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali, Saelemaekers, Rafael Leão, Rebic; Ibrahimovic.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Italiano

Além disso, a vigésima rodada do Campeonato Italiano também traz outros jogos neste fim de semana. Ademais, confira os jogos e horários.

Torino 1 x 1 Fiorentina

Sampdoria x Juventus – 14h

Inter de Milão x Benevento – 16h45

Spezia x Udinese – Domingo – 08h30

Cagliari x Sassuolo – Domingo – 11h

Crotone x Genoa – Domingo – 11h

Atalanta x Lazio – Domingo – 11h

Napoli x Parma – Domingo – 14h

Roma x Verona – Domingo – 16h45

Como estão as equipes nesta temporada?

A equipe do Bologna aparece em 13º lugar na classificação com vinte pontos. Se vencer o confronto de hoje, pula duas posições na tabela, acumulando assim vinte e três pontos. Ademais, com o propósito de garantir vaga para competições internacionais, precisa somar pontos nas próximas rodadas.

Enquanto isso, o Milan aparece em primeiro lugar do Campeonato Italiano com quarenta e três pontos, ou seja, dois a mais que o vice Inter de Milão. Ganhando o jogo neste sábado, aumenta para seis pontos a vantagem. Entretanto, precisa torcer também por um tropeço do rival que também joga hoje. Por fim, enfrenta o Estrela Vermelha na Liga Europa.