Bologna x Napoli: onde assistir, horário e escalações – 17/01

Com a vitória nesta segunda-feira, equipe do Napoli diminui a diferença com o líder do Campeonato Italiano

Com a bola rolando pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, as equipes de Bologna x Napoli se enfrentam nesta segunda-feira, 17/01, a partir das 14h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Renato Dall’Ara. Com transmissão ao vivo do jogo de hoje, saiba onde assistir na TV.

Quando é Bologna x Napoli?

Pela vigésima segunda rodada do Campeonato Italiano, a partida começa às 14h30 desta segunda-feira (horário de Brasília), 17 de janeiro de 2022, no Estádio Renato Dall’Ara, na cidade de Bologna, na Itália.

Onde assistir o jogo do Napoli hoje?

A ESPN 2 (antigo ESPN) vai exibir o jogo ao vivo com cobertura na TV, disponível em todos os serviços por assinatura.

Os assinantes da TV fechada podem assistir a partida no canal, enquanto os não assinantes podem acompanhar através do Star +, serviço de streaming pago disponível no aplicativo para Android e iOS ou site oficial.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

TV: ESPN 2

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Ocupando a 13ª posição do Campeonato Italiano com 27 pontos, o Bologna tem a oportunidade de se afastar da zona de rebaixamento se vencer o jogo desta segunda-feira. No entanto, tem pela frente um dos favoritos na temporada e, por isso, precisa colocar os seus melhores jogadores em campo. Ao todo, venceu oito partidas, empatou três e perdeu nove.

Enquanto isso, o Napoli pode diminuir a diferença que possui com os Milan e a Inter de Milão nas primeiras posições se faturar os três pontos hoje. Isso porque o elenco napolitano segue em terceiro lugar com 43 pontos, isto é, com menos sete pontos diante do líder. Por fim, venceu treze partidas, empatou quatro e perdeu outras quatro também.

Escalações de Bologna e Napoli:

Mitchell Dijks, Orsolini, Santander, Barrow e Mbaye estão indisponíveis e fora da convocação.

Já para o Napoli não poderá contar com Ospina, Insigne, Anguissa, Ounas e Koulibaly.

Provável escalação de Bologna: Skorupski; Theate, Binks, Bonifazi; Domínguez, Olsen, Vignato, Soriano, Svanberg; Arnautovic, Cangiano

Provável escalação de Napoli: Meret; Rrahmani, Di Lorenzo, Jesus, Mario Rui; Demme, Lobotka; Mertens, Politano, Elmas; Petagna

