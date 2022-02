Bologna x Spezia: onde vai passar e horário do jogo – 21/02

Bologna x Spezia se enfrentam no encerramento da 26ª rodada do Campeonato Italiano nesta segunda-feira, 21/02, a partir das 17h (Horário de Brasília), no Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna. As principais informações sobre como assistir o jogo o torcedor confere logo abaixo.

Onde assistir Bologna x Spezia

O jogo do Bologna e Spezia vai passar no streaming Star +, a partir das 17h (Horário de Brasília), para todos os assinantes no Brasil.

A plataforma de streaming pode ser assinada pelo site (www.starplus.com) ou aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 todos os meses.

Data: 21/02/2022

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Renato Dall’Ara, em Bologna

Transmissão: Star +

Como estão as equipes na temporada?

O time do Bologna aparece em décimo terceiro lugar com 28 pontos, sem vencer por mais de cinco rodadas nas últimas semanas do Campeonato Italiano. Contabilizando oito vitórias, quatro empates e doze derrotas, o grupo busca o resultado nesta segunda-feira para se afastar da zona de rebaixamento por completo.

Enquanto isso, o Spezia realiza uma força tarefa também para se afastar da degola. Em décimo quinto com 26 pontos, tropeçou na última semana mas vinha acumulando bons resultados e, por isso, é o favorito na partida de hoje. Por fim, tem sete jogos vencidos, cinco empates e treze derrotas.

Escalação de Bologna e Spezia

Svanberg, Medel, Santander e Domínguez não aparecem na convocação do Bologna para hoje.

Do outro lado, Amian não pode jogar.

Bologna: Skorupski; Theate, Bonifazi, Soumaoro; Hickey, Soriano, Schouten, De Silvestri; Barrow, Arnautovic, Orsolini

Spezia: Provedel; Erlic, Ferrer, Nikolaou, Reca; Kiwior, Sala; Gyasi, Maggiore, Verde; Manaj

Jogos do Campeonato Italiano na rodada

Dez jogos foram realizados pelo fim de semana na 26ª rodada. Confira a seguir quais são e os horários dos jogos de hoje e os resultados.

Juventus 1 x 1 Torino

Sampdoria 2 x 0 Empoli

Roma 2 x 2 Verona

Salernitana 2 x 2 Milan

Fiorentina 1 x 0 Atalanta

Verona 1 x 1 Genoa

Inter de Milão 0 x 2 Sassuolo

Udine 1 x 1 Lazio

Segunda-feira (21/02):

Cagliari x Napoli – 15h

Bologna x Spezia – 16h45

