Borussia Dortmund x Bayern: horário e onde assistir DE GRAÇA – 04/12

Valendo a liderança do Campeonato Alemão, o clássico entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique promete esquentar o sábado, 04/12, com início a partir das 14h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park pela décima quarta rodada. Confira onde assistir ao vivo o jogo do Borussia x Bayern hoje online e de graça.

Onde assistir Borussia x Bayern de Munique: O confronto do Borussia Dortmund Bayern de Munique terá transmissão da plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Horário: 14h30 (horário de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, cidade de Dortmund, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Em segundo lugar do Campeonato Alemão com 30 pontos, o Borussia Dortmund promete entrar com toda a confiança e garra no clássico deste sábado. Com Haaland de volta, o elenco está praticamente completo já que o norueguês é peça fundamental do elenco. Ao todo, o Dortmund venceu dez jogos e perdeu três, enquanto busca incansávelmente a liderança da competição.

Enquanto isso, o Bayern de Munique continua em primeiro lugar com 31 pontos, ou seja, um ponto de vantagem diante do rival de hoje. Ao vencer dez confrontos, empatar um e perder dois, o elenco bávaro promete trazer a vitória para casa mesmo sendo um jogo complicado do começo ao fim, buscando se manter na liderança por mais tempo até conquistar mais um título do Alemão.

Escalações de Borussia Dortmund x Bayern de Munique:

O destaque neste momento para o técnico Marco Rose é o retorno de Haaland, a principal peça do ataque do Borussia Dortmund. Entretanto, Morey, Moukoko, Reyna, Schmelzer e Unbehaun continuam fora.

Do outro lado, o comandante do Bayern, Julian Nagelsmann, continua sem Choupo-Moting, Kimmich, Sabitzer e Sarr.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Can, Witsel, Dahoud; Brandt, Haaland, Reus

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Süle, Upamecano, Hernandez, Davies; Tolisso, Goretzka; Coman, Müller, Sane; Lewandowski

