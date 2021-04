Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt: onde assistir e horário – 03/04

Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt se enfrentam neste sábado (03), a partir das 10h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão. Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na tabela. Então, saiba a seguir onde assistir.

Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular de graça

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

O Borussia aparece em 5º com quarenta e três pontos no total, brigando então para alcançar o topo da tabela. Ao todo, o time amarelo venceu treze jogos, empatou quatro e perdeu nove. Então, para o confronto deste sábado, Moukoko, Sancho, Schmelzer e Witsel são desfalques.

Por outro lado, o Frankfurt também entra em campo hoje com o propósito de subir na classificação e brigar pela liderança com o Bayern. Dessa maneira, venceu doze jogos, empatou onze e perdeu três. Em seu plantel, Ache, Hasebe, Hinteregger e Toure estão lesionados.

Possíveis escalações de Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt

Possível Borussia Dortmund: Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Can, Bellingham; Reus, Haaland, Hazard.

Possível Frankfurt: Trapp; Tuta, Ilsanker, Ndicka; Durm, Sow, Rode, Kostic; Kamada, Younes; Silva.

Últimos jogos de Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt

Ambas as equipes entraram em campo pela última vez no sábado, 20 de março. O Borussia Dortmund ficou no empate em 2 a 2 com o Colônia, enquanto o Frankfurt goleou o Union Berlin por 5 a 2.

