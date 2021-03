Borussia Dortmund x Hertha Berlin: onde assistir de graça – 13/03/2021

Borussia Dortmund e Hertha Berlin se enfrentam neste sábado (13), a partir das 14h30 (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, pela 25ª rodada do Campeonato Alemão. Enquanto uma equipe briga para alcançar a liderança, a outra precisa escapar da zona de rebaixamento. Então, saiba a seguir onde assistir.

Borussia Dortmund x Hertha Berlin: onde vai passar o jogo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Onefootball. Ademais, você pode assistir em dois lugares:

Através do aplicativo em seu celular de graça

No site oficial do Onefootball ao vivo

Como vem as equipes para o jogo?

A equipe do Borussia Dortmund aparece em 6ª posição com trinta e nove pontos. Em busca de recuperar a ponta da tabela, o time aurinegro precisa seguir acumulando vitórias. Então, no confronto de hoje, Akanji, Sancho, Schmelzer e Witsel, Guerreiro e Reyna são baixas.

Enquanto isso, o Hertha está na 15ª posição lutando para escapar da zona de rebaixamento. Dessa maneira, se vencer hoje, consegue pular uma posição, mas precisa também torcer por derrotas dos adversários na tabela. Para o jogo de hoje, Boyata, Cunha e Khedira são desfalques.

Possíveis escalações de Borussia Dortmund x Hertha Berlin

Possível Borussia Dortmund: Hitz; Morey, Can, Hummels, Schulz; Bellingham, Delaney, Dahoud; Reus, Brandt; Haaland.

Possível Hertha Berlin: Jarstein; Mittelstädt, Dárdai, Stark, Klunter, Zeefuik; Tousart, Guendouzi, Darida; Lukebakio, Córdoba.

Últimos jogos

Ademais, na última terça -feira (09), o Borussia Dortmund entrou em campo pelo jogo de ida nas oitavas de final da Champions League. Contra o Sevilla, empatou em 2 a 2 e garantiu a classificação para as quartas.

Enquanto isso, o Hertha Berlin jogou no último sábado (06) contra o Augsburg pela 24ª rodada do Campeonato Alemão e venceu por 2 a 0 jogando em casa.

Jogos de hoje na TV: confira as partidas deste sábado – 13/03/2021