Borussia Dortmund x Valencia: onde assistir o amistoso hoje (18/7)

As equipes de Borussia Dortmund x Valencia disputam o amistoso internacional nesta segunda-feira, 18 de julho, com início às 14h (horário de Brasília). Jogando na Cashpoint Arena, em Altach, na Áustria, confira todas as emoções do amistoso e saiba onde assistir ao vivo.

As equipes disputam a pré-temporada em outros países antes do começo de suas competições nacionais.

Onde assistir Borussia Dortmund x Valencia hoje?

O jogo do Borussia Dortmund x Valencia hoje vai passar na ESPN 2 e Star +, a partir das 14h (Horário de Brasília), nesta segunda-feira em amistoso internacional.

O torcedor deve sintonizar o canal da ESPN para curtir ao vivo o jogo amistoso de futebol hoje, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. É necessário verificar a programação para assistir ao vivo o jogo.

Já o Star +, plataforma de streaming, também retransmite o jogo de hoje, pelo valor de R$32,90 até R$55,90, dependo do pacote que o torcedor escolher por mês. O streaming está disponível em todo o Brasil para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Onde assistir Borussia Dortmund x Valencia hoje: ESPN 2 e Star +

Local: Cashpoint Arena, em Altach, na Áustria

Como estão as equipes na pré-temporada?

Depois da vice-liderança conquistada no Campeonato Alemão pela temporada passada, o Borussia Dortmund entra em campo nesta segunda-feira para cumprir a agenda de amistoso que tem pela frente. Desde o mês de abril, o elenco tem participado de jogos contra Dínamo de Kiev, com derrota, depois Luner, vitória, Dynamo Dresden, vitória e por fim a goleada com o SC Verl.

Do outro lado, o Valencia tem o seu primeiro compromisso de amistoso internacional nesta segunda-feira na pré-temporada do cenário europeu. Por isso, deve manter os seus principais jogadores no território austríaco para treina-los e, principalmente, o esquema tático para o início do campeonato espanhol.

Escalações de Borussia Dortmund x Valencia:

Provável escalação do Borussia Dortmund: Alexander Meyer; Felix, Papadopoulos, Mats Hummels, Prince Aning; Dahoud, Kamara, Marius Wolf; Marco Reus, Ole Pohlmann e Moukouko.

Provável escalação do Valencia: Jaume; Gaya, Diakhaby, Gabriel Paulista, Dimitri Foulquier; Bryan Gil, Moriba, Soer, Thierry Correia; Gómez e Marcos André.

Quando começam os campeonatos na Europa?

O torcedor aguarda ansiosamente pelo início da temporada oficial de futebol na Europa. Entretanto, enquanto as disputas não começam, a opção é assistir aos times favoritos em jogos amistosos na pré-temporada.

Pelo Campeonato Alemão, a Bundesliga, onde joga o Borussia Dortmund, a competição vai começar em 5 de agosto deste ano, com a última rodada programada para 27 de maio de 2023.

Do outro lado, o Campeonato Espanhol, a La Liga, tem início em 13 de agosto até a última rodada em 16 de outubro de 2023, com vinte equipes na briga.

Por conta da Copa do Mundo do Catar, competição de seleções da FIFA, as competições de todos os continentes sofreram alterações. O torneio será realizado em novembro e dezembro este ano, e não no meio do ano.

