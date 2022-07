Borussia Dortmund x Villarreal: onde assistir o amistoso hoje (22/07)

As equipes de Borussia Dortmund x Villarreal se enfrentam em amistoso na tarde desta sexta-feira, 22 de julho, a partir das 14h (Horário de Brasília), no Stadion Schnabelholz, em Altach. A partida é válida pela agenda da pré-temporada na Europa, com o objetivo de preparação para a nova temporada que vem por aí.

Confira onde vai passar e todas as informações a seguir.

Onde assistir Borussia Dortmund x Villarreal hoje?

O jogo entre Borussia Dortmund x Villarreal hoje vai passar na ESPN 4 e Star +, a partir das 14h (Horário de Brasília), nesta sexta-feira em amistoso na pré-temporada.

O canal da ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, o torcedor deve obter o canal na programação.

Outra opção é acompanhar através do Star +, serviço de streaming, disponível por aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV.

Horário : 14h (horário de Brasília)

: 14h (horário de Brasília) Local : Stadion Schnabelholz, em Altach, Áustria

: Stadion Schnabelholz, em Altach, Áustria Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Como estão Borussia Dortmund e Villarreal na pré-temporada?

O Borussia Dortmund tem usado o seu tempo na pré-temporada muito bem. Até aqui, o elenco já disputou cinco amistosos, com três vitórias e duas derrotas. A equipe alemã iniciou a sua agenda contra o Dínamo de Kiev, onde perdeu ao time ucraniano. Depois, venceu o Luner, Dynamo Dresden e o SC Verl. Por fim, na última segunda-feira, perdeu para o Valencia. Agora, espera utilizar novamente o jogo para treinar os seus jogadores.

Do outro lado, o Villarreal também utiliza a sua agenda muito bem na pré-temporada do futebol europeu. O time disputou dois amistosos, com um empate e uma vitória. Primeiro contra o Sporting os dois elencos empataram, enquanto o espanhol venceu o PSV no último sábado de julho.

Agora, vê a partida desta sexta-feira como grande oportunidade para trilhar o seu caminho na nova temporada.

Quanto começa a nova temporada de futebol na Europa?

O torcedor mostra-se ansioso e muito animado com a nova temporada do futebol na Europa. Até aqui, os apaixonados pelo esporte acompanham todos os amistosos para ficar de olho nas novas peças e contratações do elenco.

O Campeonato Alemão, onde vai jogar o Borussia Dortmund, vai começar em 5 de agosto de 2022, com a primeira rodada. Depois, segue com a última sendo realizada em 27 de maio de 2023.

Do outro lado, o Campeonato Espanhol, com o Villarreal, será realizado em 12 de agosto, um pouco mais tarde do que a Bundesliga, seguindo até 4 de junho de 2023.

É importante ressaltar que as competições sofreram alterações este ano por conta da Copa do Mundo.

