Borussia Mönchengladbach x Hertha Berlin: onde assistir hoje

Com possibilidade de assumir a liderança do Campeonato Alemão, o Borussia Mönchengladbach recebe o Hertha Berlin nesta sexta, 19 de agosto, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), no Borussia-Park. O jogo entre Borussia Mönchengladbach x Hertha Berlin terá transmissão ao vivo e de graça pelo serviço de streaming no aplicativo.

Após empatar com o Schalke 04 na última rodada, o Borussia soma 4 pontos e está em terceiro lugar, atrás do líder Bayern de Munique e vice Borussia Dortmund. Se vencer a partida desta sexta, torna-se o novo líder da competição.

Já o Hertha vem na 14ª posição com apenas um ponto, ou seja, um empate e uma derrota. O elenco da capital alemã tenta garantir a sua primeira vitória na Bundesliga, mesmo jogando pressionado pela torcida adversária que está em casa.

Onde assistir Borussia Mönchengladbach x Hertha Berlin hoje ao vivo

O jogo do Borussia Mönchengladbach x Hertha Berlin hoje será transmitido no OneFootball, a partir das três e meia da tarde, pelo horário de Brasília.

A partida do Campeonato Alemão nesta sexta não vai passar em nenhum canal da TV. A única maneira de acompanhar o evento é através do serviço de streaming OneFootball, disponível de graça em todas as plataformas tanto no celular, tablet ou até pelo computador.

Para ter acesso pelo computador, o torcedor deve acessar www.onefootball.com, procurar no mosaico abaixo o jogo de hoje entre Borussia e Hertha, e clicar no play assim que aparecer na tela. Já pelo celular o sistema é o mesmo, procurando pela busca de pesquisas.

Como funciona a classificação na Bundesliga?

Dezoito equipes disputam a Bundesliga, a primeira divisão do Campeonato Alemão. Para chegar até a elite, o elenco tem de passar pela quarta, terceira, segunda e enfim a primeira no topo da hierarquia do futebol no país.

Disputada em pontos corridos, a competição é disputada em 38 rodadas, divididas em dois turnos onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para cada time na briga. Além disso, todos os times que estão na primeira divisão jogam a Copa da Alemanha.

Na parte de cima, o primeiro colocado será declarado o campeão da temporada. Já os quatro primeiros vão para a Champions League do ano que vem. O 5º colocado vai até a Liga Europa, enquanto o 6º lugar disputará na temporada que vem a Conference League.

Na parte de baixo da tabela, os três últimos são rebaixados.

Escalações de Borussia Mönchengladbach x Hertha Berlin

Para os anfitriões, Stindlr é a única baixa no elenco principal. No ataque, Hofmann, Thuram e Plea devem ser titulares com a camisa do clube de Monchengladbach.

Provável escalação do Borussia: Sommer; Scally, Itakura, Elvedi, Bensebaini; Kone, Kramer, Neuhaus; Hofmann, Thuram e Plea.

Para o time da capital alemã, os jogadores Alderete, Dong-jun Lee, Ngankam e Nsona continuam em tratamento de suas lesões no departamento médico do clube.

Provável escalação do Hertha Berlin: Christensen; Kenny, Uremovic, Kempf, Plattenhardt; Tousart, Sunjic, Serdar; Lukebakio, Kanga e Ejuke.

Próximos jogos do Borussia Mönchengladbach e Hertha Berlin:

BORUSSIA MONCHENGLADBACH:

Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach – Sábado, 27/08 às 13h30 – Bundesliga

Borussia Monchengladbach x Mainz – Domingo, 04/09 às 12h30 – Bundesliga

HERTHA BERLIN:

Hertha Berlin x Borussia Dortmund – Sábado, 27/08 às 10h30 – Bundesliga

Augsburg x Hertha Berlin – Domingo, 04/09 às 10h30 – Bundesliga

