Bósnia x França: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa – 31/03

Bósnia e França se enfrentam nesta quarta-feira (31) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Stadion Grbavica, em jogo da terceira rodada do grupo D nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Bósnia x França: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em três lugares:

Canal Space, na tv fechada. SKY: 110, CLARO TV: 154, VIVO TV: 101/649, OI: 69

No canal oficial da TNT Sports no Youtube.

Streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como chegam as equipes para o jogo?

A Bósnia entrou em campo no último sábado (27) contra a Costa Rica em amistoso, ficando no empate sem gols. Enquanto isso, pelas Eliminatórias, precisa da vitória nesta quarta contra os atuais campeões do mundo para reagir e, quem sabe, garantir a vaga direta.

Por outro lado, a França venceu o Cazaquistão por 2 a 0 no fim de semana e garantiu a liderança de seu grupo com vantagem. Agora, busca encerrar o ciclo de rodadas para ficar com folga no topo da tabela e colar na vaga para a fase de grupos do Mundial de 2022.

Possíveis escalações de Bósnia x França

Possível Bósnia: Sehic; Todorović, Hadzikadunic, Sanicanin, Civic; Pjanic, Cimirot, Krunic, Stevanovic; Gojak, Dzeko.

Possível França: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernández; Ndombelé, Pogba, Lemar, Griezmann, Mbappé, Dembelé.

Classificação do grupo D nas Eliminatórias da Copa 2022

A França aparece em primeiro lugar no grupo D com quatro pontos, enquanto Finlândia e Ucrânia se aproximam com dois. Logo atrás, estão Bósnia com um ponto e Cazaquistão zerado.

