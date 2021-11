Bósnia x Ucrânia: onde assistir, horário e escalações ao vivo (16/11)

Na última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, as equipes da Bósnia x Ucrânia se enfrentam nesta terça-feira, 16/11, às 16h45 (horário de Brasília) no grupo D jogando no Estádio Bilino Polje. Confira onde assistir ao vivo o jogo.

Onde assistir Bósnia x Ucrânia: O jogo entre Bósnia e Ucrânia hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Estádio TNT, disponível por assinatura tanto no site como no aplicativo a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde.

Quando vai ser: 16 de novembro de 2021

16 de novembro de 2021 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Estádio Bilino Polje, cidade de Zenica, na Bósnia

Estádio Bilino Polje, cidade de Zenica, na Bósnia TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Bósnia não tem mais chances nas Eliminatórias

Depois de perder para a Finlândia em casa na última rodada, a Bósnia perdeu todas as chances que ainda lhe restavam para buscar a classificação ao Mundial. Em quarto lugar com 7 pontos, venceram nas Eliminatórias uma partida, empataram em quatro e perderam as outras duas.

Por isso, jogando em casa, querem a vitória apenas para fechar com saldo positivo o torneio este ano.

Ucrânia briga pela repescagem do Mundial

Por outro lado, a Ucrânia entra em campo nesta terça-feira buscando a vaga na repescagem, na vice-liderança, do grupo D. Para conseguir o feito histórico de classificação, precisa vencer o seu jogo e torcer por uma vitória da França na rodada.

Em toda a competição, os ucranianos venceram uma partida, empataram outras seis e não perderam nenhuma, buscando aumentar o saldo e aumentar a pontuação, que é de 9 neste momento.

Escalações de Bósnia x Ucrânia:

O principal desfalque no duelo desta terça-feira é Dzeko, peça chave no ataque da Bósnia. Já os ucranianos não possuem novas baixas em seu plantel de jogadores.

Provável escalação da Bósnia:

Sehic; Ahmedhozic, Sanicanin, Civic, Kolasinac; Pjanic, Cimirot, Amir Hadziahmetovic; Krunic, Stevanovic, Prevljak

Provável escalação da Ucrânia:

Pyatov; Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko; Sobol, Shaparenko, Stepanenko, Tymchyk; Yarmolenko, Tsygankov, Yaremchuk

