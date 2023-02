Boavista e Botafogo se enfrentaram neste domingo, 5 de fevereiro, pela sétima rodada do Campeonato Carioca

Botafogo goleia Boavista em jogo no DF; veja o placar de domingo (05/02/23)

Botafogo goleia Boavista em jogo no DF; veja o placar de domingo (05/02/23)

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi o palco da vitória do Botafogo diante do Boavista. Pela sétima rodada do Campeonato Carioca neste domingo, 5 de fevereiro, o glorioso venceu por 4 x 0, garantindo a terceira posição na primeira fase do torneio estadual. Confira como foi a partida e assista aos gols.

Na contramão, o Boavista segue na lanterna com apenas dois pontos, pronto para ser rebaixado.

Pela nova temporada do Campeonato Carioca, o Botafogo estreou com derrota para o Audax. O resultado preocupou torcedores no mesmo instante, principalmente depois de um ano complicado em 2022.

O time se recuperou na segunda rodada, diante do Volta Redonda, e desde então não perde no campeonato, mas tendo um jogo a menos.

Resultado do jogo do Botafogo x Boavista | Campeonato Carioca

O jogo Botafogo contra o Boavista neste domingo foi em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, já que o elenco de Saquarema optou por vender o mando de campo em ação da empresa Metrópoles Sports, no Distrito Federal.

A partida, por outro lado, foi total dos visitantes. No primeiro tempo, Tiquinho precisou de 3 minutos para abrir o placar em favor do Glorioso. O atacante aproveitou a falha de Ryan Guilherme, dominou a bola e encheu as redes do goleiro Fernando.

Confira o primeiro gol.

Vídeo do Gol do Tiquinho! Camisa 9 oportunista! Vai Botafogo! pic.twitter.com/dwv9H7DCpE — Canal do Manel 🔥 Botafogo (@CanalDoManel_) February 5, 2023



Só deu Fogão no primeiro tempo. Com a superioridade visível, Tiquinho fez o segundo aos 20 minutos. Sozinho na área após lançamento de Victor Sá.

Assista.

Vídeo do 2º GOL do Tiquinho Soares! Assistência do Victor Sá! Tiquinho é muito matador! Vai Botafogo! pic.twitter.com/ClBD3zzBwb — Canal do Manel 🔥 Botafogo (@CanalDoManel_) February 5, 2023



Mesmo com a vantagem, o Fogo não parou de pressionar. Tiquinho, Gabriel Pires e Tchê Tchê foram os responsáveis pelo bom desempenho do clube na reta final. Aos 47, Victor Sá, outro destaque do Botafogo, ampliou e fez o terceiro.

O Boavista de Saquerema conseguiu impedir com Elivelton e a defesa alguns dos ataques do rival, mas não conseguiu segurar por muito tempo.

Confira o terceiro gol.

O terceiro gol do Botafogo, marcado por Victor Sá! pic.twitter.com/GrQBFQGMyX — Informa Fogo (@informafogo) February 5, 2023



No segundo tempo o Boavista até levou perigo para a zaga dos visitantes com Kevem aos 2 minutos, mas a bola foi pelo lado de fora do gol.

O Botafogo garantiu novamente o controle do jogo neste domingo. Aos 16, Victor Sá encheu as redes do goleiro Fernando, mas o bandeirinha marcou impedimento. No entanto, o Botafogo apareceu mais uma vez na área e fez questão de acertar o gol desta vez.

Aos 24, Patrick de Paula, ex-jogador do Palmeiras, recebeu de Tiquinho e, na área, marcou o quarto gol.

Assista ao gol.

GOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGOOOO!!! Patrick de Paula pegou de primeira e fez um belo gol no Mané Garrincha! Boavista 0 x 4 Botafogo#Boavista #Botafogo #CariocaNoBS #Bandsports pic.twitter.com/SfMvSDkCd3 — BandSports (@bandsports) February 5, 2023



A partida seguiu sem grandes emoções e com o Glorioso dominando. O Boavista não conseguiu jogar, enquanto os visitantes tiveram outras oportunidades de ampliar o resultado.

Com o apito final, 4 x 0 para o jogo do Botafogo contra o Boavista no Campeonato Carioca.

Escalação do Boavista hoje: Fernando; Kevem, Diego Rangel, Elivelton, Jairo; Israel, Ryan Guilherme, Peu; Marquinhos, Wandinho e Matheus Alessandro.

Escalação do Botafogo hoje: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Marçal, Victor Cuesta; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Gabriel Pires; Lucas Piazon, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Classificação da Taça Guanabara

Doze equipes disputam a primeira etapa do Campeonato Carioca, conhecida também como a Taça Guanabara.

1 Flamengo - 14 pontos

2 Volta Redonda - 13 pontos

3 Botafogo - 13 pontos

4 Fluminense - 10 pontos

5 Bangu - 10 pontos

6 Vasco - 8 pontos

7 Madureira - 7 pontos

8 Audax - 6 pontos

9 Nova Iguaçu - 6 pontos

10 Portuguesa - 5 pontos

11 Resende - 4 pontos

12 Boavista - 2 pontos

Próximo jogo do Botafogo

O Botafogo volta a jogar no próximo sábado, 11 de fevereiro, pela oitava rodada do Campeonato Carioca, durante a primeira fase do torneio estadual.

O time vai enfrentar o Bangu no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governado, às 18h (Horário de Brasília). O Fogão busca os três pontos para permanecer na parte de cima da classificação e assim chegar até a semifinal do Carioca.

A transmissão será confirmada pela Bandeirantes.

Você também vai gostar de ler:

Após polêmica com Wallace, jogador de vôlei do Cruzeiro parte para agressão