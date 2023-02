Confira como foi o lance em que o cubano López deu um tapa no rosto do adversário durante o clássico mineiro

Após polêmica com Wallace, jogador de vôlei do Cruzeiro parte para agressão

Logo depois da polêmica envolvendo Wallace, o Cruzeiro voltou para a quadra para disputar a Superliga de Vôlei Masculino no sábado, 4 de fevereiro. No clássico mineiro contra o Minas, o elenco cruzeirense perdeu, além de ter o ponteiro López expulso por agressão contra o jogador rival. Entenda:

O que aconteceu com o jogador de vôlei do Cruzeiro?

O Minas venceu o Cruzeiro no clássico mineiro de sábado por 3 sets a 1 (33/25, 25/20, 25/18 e 25/16). Líder da Superliga de Vôlei Masculino, o elenco cruzeirense não fez uma boa partida, principalmente depois que o cubano López deixou a quadra após agressão.

A rivalidade chegou no limite dentro de quadra. No quarto set, uma discussão próxima da rede entre os jogadores dos dois clubes tomou conta da partida. Foi quando o ponteiro López, do Cruzeiro, acertou um tapa no rosto de Paulo, da equipe do Minas, após as provocações. Neste momento o Minas estava na frente do placar.

No mesmo instante, ele recebeu cartão amarelo e vermelho e foi expulso. O Cruzeiro começou vencendo, mas tomou a virada e perdeu o clássico mineiro no sábado, pela Superliga.

Assista ao lance.

Agora, em Minas x Sada Cruzeiro, López dá um tapa no Paulo: Vídeo: reprodução/sportv #VoleiNoSportv pic.twitter.com/TdyBst0yy1 — Nathalia Movilla (@nathmovilla) February 5, 2023

Wallace foi afastado após polêmica com Lula

O jogo entre Minas e Cruzeiro aconteceu apenas quatro dias depois da polêmica envolvendo Wallace e uma enquete publicada no Instagram pelo jogador de Vôlei, onde perguntou aos seguidores quem teria coragem de 'dar um tiro na cara do Lula'.

Inicialmente, o time pediu desculpas pelas ações de Wallace. Mas com a pressão do público, o time cruzeirense decidiu afastar de vez o jogador. O COB, Comitê Olímpico Brasileiro, também anunciou a suspensão do profissional do esporte.

Desde então, o clima no time parece não ser dos melhores.

Próximo jogo do Cruzeiro

O Sada Cruzeiro volta a jogar na Superliga de Vôlei Masculino na próxima sexta-feira, 10 de fevereiro, contra o Farma Conde Vôlei.

A partida vai ser no Ginásio Poliesportivo do Riacho, em Contagem, às 21h (horário de Brasília), com transmissão do canal SporTV, GloboPlay e o canal do Vôlei Brasil.

O elenco cruzeirense ocupa o primeiro lugar da classificação com 13 vitórias e apenas três derrotas, contabilizando 40 pontos na temporada.

