Hora e canal: onde vai passar jogo do Botafogo hoje (25/05)

Universidad César Vallejo e Botafogo disputam a quarta rodada do grupo A na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira, 25 de maio, no Estádio Mansiche. O jogo do Botafogo hoje começa às 21h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Lanterna do grupo com um ponto, o time peruano ainda não venceu na competição. Já o Botafogo tem cinco pontos e se ganhar, assume a liderança. Também estão no grupo o LDU Quito e o Magallanes.

Quem vai transmitir jogo do Botafogo hoje ao vivo

A partida entre César Vallejo e Botafogo hoje será transmitida na ESPN e Star Plus nesta quinta-feira. Nenhuma emissora da TV aberta vai exibir o duelo da Sul-Americana.

O canal da ESPN está disponível em operadoras de televisão por assinatura. Entre em contato com o seu operador para adquiri-lo na programação.

Outra opção é o Star Plus, serviço de streaming. Quem é cliente pode ver catálogo de filmes, séries e esportes no computador, celular, tablet ou smartv.

Data: 25 de maio de 2023

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mansiche

Onde assistir jogo do Botafogo hoje: ESPN e Star Plus

Escalações de Univ. César Vallejo x Botafogo

Sob o comando do ex-jogador Loco Abreu, o Universidad César Vallejo vai escalar os principais jogadores do plantel para buscar a sua primeira vitória na competição. Do lado do Botafogo, o português Luis Castro também deve optar por titulares.

Confira a provável escalação dos times no jogo de hoje:

Univ. César Vallejo: Grados; Cabello, Ascues, Garcés, Vásquez; Fuentes, Ysique, Rodríguez, Vélez; Vanegas e Mena.

Treinador: Loco Abreu.

Botafogo: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Tiquinho Soares.

Treinador: Luís Castro.

Próximo jogo do Botafogo

Após o duelo contra o Universidad César Vallejo nesta quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, o Botafogo volta a jogar no fim de semana pela oitava rodada do Brasileirão.

O Glorioso tem compromisso marcado no próximo domingo, 28 de maio, contra o América Mineiro. O duelo começa às 19h, horário de Brasília, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Líder do Campeonato Brasileiro com 18 pontos, o Fogão busca os três pontos no domingo para continuar na primeira posição e aumentar a vantagem contra o Palmeiras, segundo colocado com 15 pontos.

