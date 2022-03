Onde assistir Botafogo-PB x Campinense ao vivo e horário hoje (06/03)

Equipes se enfrentam pela Copa do Nordeste neste domingo

Botafogo-PB e Campinense se enfrentam neste domingo, 06/03, pela sétima rodada da Copa do Nordeste, a partir das 16h. A partida será disputada no Estádio Almeidão em João Pessoa, com transmissão no pay-per-view para assinantes. Conheça todos os detalhes de onde assistir Botafogo-PB x Campinense hoje.

Onde assistir Botafogo-PB x Campinense

O jogo do Botafogo-PB x Campinense hoje, 6 de março, vai ser transmitido no pay-per-view Nordeste FC, a partir das 16h, horário de Brasília, na Copa do Nordeste de 2022.

A plataforma está disponível para assinatura no site (www.nordestefc.com.br) e também pelo aplicativo sob os valores de R$23,90 ou R$59,90.

Informações do jogo do Botafogo-PB x Campinense hoje

Data: 06/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Adriano Barros Carneiro

Local: Estádio Almeidão

Onde assistir jogo de hoje: PPV do Nordeste FC

Últimos jogos Botafogo-PB x Campinense

02/06/2021 – Botafogo 0 x 0 Campinense – Campeonato Paraíbano

12/05/2021 – Campinense 1 x 1 Botafogo – Campeonato Paraíbano

16/07/2020 – Botafogo 0 x 0 Campinense – Campeonato Paraíbano

Relembre o último jogo do Botafogo-PB.

Escalações do Botafogo-PB e Campinense

Botafogo-PB: Luis Carlos; Savio, Gabriel, Paulo Vitor; Bruno Ré, Adriano Jr., Pablo, Anderson Paraíba; Nicolas, Leilson, Gustavo Coutinho

Campinense: Camilo; Felipe Ramos, Vinicius Santana, Cleiton, Emerson; Gabriel Alves, Magno, Emerson; Patrick, Potiguar, Otávio

O Botafogo da Paraíba entra em campo neste domingo depois de superar o Sergipe na última semana da competição nordestina. Agora, ocupando a terceira posição no grupo B com 11 pontos, espera conquistar novamente o triunfo para conseguir diminuir a diferença que possui com o líder, ficando apenas um ponto.

Em todo o torneio, venceu três partidas, empatou duas e perdeu uma.

Enquanto isso, o Campinense vem em quinto lugar no grupo A com o total de 5 pontos, ou seja, só ganhou uma partida, empatou outras duas e perdeu três. Por isso, espera conquistar o triunfo neste domingo mesmo diante de um grande oponente regional seu para subir na classificação e entrar no G-4.

> Brasileirão Feminino 2022: como funciona, datas e onde assistir