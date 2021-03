Botafogo-PB x Sampaio Corrêa: onde assistir Copa do Nordeste – 13/3

Botafogo-PB e Sampaio Corrêa fecham os jogos da terceira rodada da Copa do Nordeste 2021, deste sábado (13). Às 20h30 (horário de Brasília), as equipes se enfrentam no Estádio José Américo de Almeida Filho, o popular Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba.

Botafogo-PB x Sampaio Corrêa: onde assistir ?

Onde assistir Botafogo-PB x Sampaio Corrêa: Nordeste FC

A partida deste sábado (13) na Copa do Nordeste 2021 não terá transmissão da tv aberta, mas também não será exibida na tv fechada. O torcedor que quiser assistir ao jogo, pode acompanhar na internet, mas pela plataforma streaming do Nordeste FC.

No entanto, o sistema de pay-per-view da plataforma da competição é paga, e os valores são: R$ 23,90 no plano mensal ou R$ 59,90 por todo o pacote.

Como os clubes chegam para o jogo?

Jogando em casa, o Botafogo-PB vai em busca de sua primeira vitória nesta edição da Copa do Nordeste. Embora não tenha vencido nenhum jogo, o clube também não perdeu. Isso porque empatou os dois compromisso que teve até, contra 4 de Julho, em 0 a 0, e Bahia, por 1 a 1. Com dois pontos, os paraibanos ocupam sétimo lugar do Grupo B.

Já o Sampaio Corrêa, assim como seu adversário, não venceu nenhum jogo no Nordestão. No entanto, o desempenho dos maranhenses é inferior ao do Botafogo, pois em dois jogos, o clube perdeu um e empatou o outro. Com apenas um pontos, a equipe é a sétima colocada do Grupo A. Para piorar o cenário, a Bolívia Querida deu adeus à Copa do Brasil. Isso porque no seu confronto da primeira fase, contra o Rio Branco-ES, o clube precisava apenas do empate para avançar. No entanto, perdeu a partida por 2 a 1 e caiu no torneio nacional.

Onde será Botafogo-PB x Sampaio Corrêa ?

A partida entre os clubes é de mando do Botafogo, e por isso, será realizada no Estádio José Américo de Almeida Filho, o popular Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília).

Quais os jogos da 3ª rodada da Copa do Nordeste?

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz – 18h

13/3

Vitória x Bahia – 16h

Altos x Ceará – 16h

Fortaleza x Treze – 18h15

ABC x Confiança – 18h15

Botafogo-PB x Sampaio Corrêa – 20h30

14/3

CSA x CRB – 18h

17/3

Sport x 4 de Julho – 18

+ Conheça a história do Maracanã, maior estádio do Brasil

+ Paralisação do Paulistão 2021: campeonato vai parar por 15 dias