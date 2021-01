Botafogo x Athletico PR (6/1): veja como assistir o confronto e escalações

Os times do Botafogo x Athletico PR abrem a rodada do Campeonato Brasileiro Série A em 2021. As equipes se enfrentam nesta quarta (6), às 19h15, no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Brasileirão. Em busca de se reerguer no campeonato, o Fogão precisa dos três pontos para tentar se afastar do Z-4. Já os paranaenses, tentam se manter na metade da tabela. Sem transmissão da tv, o torcedor então terá dificuldades para assistir Botafogo x Athletico PR.

Como assistir Botafogo x Athletico PR?

O confronto entre Botafogo x Athletico PR não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor pode ouvir rádios locais, ou acompanhar pela internet, as informações do confronto.

Pronto pro jogo!💪🏾🔥 O BOTAFOGO fez o último treino antes do duelo desta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo!⭐⚫️⚪️ 📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/mJcZ6M9hX2 — Botafogo F.R. (@Botafogo) January 5, 2021

Como as equipes chegam para o duelo?

Na 19ª colocação, o Botafogo está com 23 pontos, a cinco de sair da zona do rebaixamento. Em momento conturbado, o Fogão soma apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. O triunfo aconteceu na rodada 26, então diante do lanterna Coritiba.

Já o Athletico PR, que figurou entre os últimos colocados, conseguiu engrenar na competição e está na 11ª colocação. Logo depois de perder três jogos seguidos, o Furacão conseguiu triunfos diante do Red Bull Bragantino e Vasco, e subiu no campeonato. A vitória então mantém os paranaense na metade da tabela.

Escalações:

O treinador Eduardo Barroca segue com diversos desfalques para escalar o Botafogo. No entanto, dentre os jogadores no departamento médico, estão: Iván Angulo, Gatito Fernández, Guilherme Santos, Kelvin, Lucas Barros e Saulo. Diante disso, o Fogão deve ir a campo com:

Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre, Bruno Nazário; Warley (Lecaros), Kalou (Matheus Babi) e Pedro Raul.

Já o técnico Paulo Autuori, comandante do Athletico PR, não poderá contar com Márcio Azevedo e Erick, pois ambos lesionados. Com isso, o Furacão deve ir a campo com:

Athletico-PR: Santos; Jonathan, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian, Léo Cittadini e Carlos Eduardo; Nikão e Kayzer.