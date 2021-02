Botafogo x Sport (4/2): onde assistir e escalações da partida

Em duelo da parte de baixo da tabela, Botafogo e Sport se enfrentam buscando a permanência no Campeonato Brasileiro da Série A. Na lanterna, o Fogão está a 11 pontos de sair da zona do rebaixamento, enquanto o Leão é a primeira equipe fora do Z-4. Ademais, a bola rola às 20h (horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Onde assistir Botafogo x Sport?

A partida entre Botafogo e Sport pelo Brasileirão não terá transmissão da TV aberta. Mas, o SporTV exibe o confronto ao vivo nos canais fechados, com exceção do Estado do Rio de Janeiro. O Premiere também transmite o duelo, no entanto no pay-per-view, o jogo será exibido para todo o país.

Prováveis escalações

Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Victor Hugo, Sousa e Victor Luís; José Welison, Romildo e Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Cesinha e Rafael Navarro.

Sport: Luan Polli; Raul Prata (Ewerthon), Adryelson, Maidana, Júnior Tavares; Marcão, Betinho e Thiago Neves; Patric, Marquinhos e Dalberto.

O Botafogo recebe o Sport nesta sexta-feira, às 20h, pelo Brasileirão. #VamosBOTAFOGO🔥⚫⚪ pic.twitter.com/gCNics3YUk — Botafogo F.R. (@Botafogo) February 4, 2021

Jogos da 34ª rodada do Brasileirão

Grêmio 3 x 3 Santos – 16h

RB Bragantino 2 x 0 Atlético-GO

Corinthians 2 x 1 Ceará

Bahia 0 x 1 Fluminense

Goiás 1 x 0 Atlético-MG

04/02

Fortaleza x Coritiba – 18h

Flamengo x Vasco – 21h

Athletico-PR x Internacional – 21h

05/02

Botafogo x Sport – 20h

19/02

São Paulo x Palmeiras

Como Botafogo e Sport chegam para o jogo?

Na última colocação do campeonato, o Botafogo não vence uma partida desde o dia 19 de dezembro, quando então derrotou o Coritiba, por 2 a 1. Com 24 pontos, o Fogão está a 12 de sair da zona do rebaixamento, mas matematicamente ainda é possível. No entanto, com seis derrotas nos últimos sete jogos, as chances de permanecer na Série A são mínimas.

Assim como os cariocas, o Sport não vive fase fácil no campeonato. Com quatro derrotas, mas apenas uma vitória, nos últimos cinco jogos, o clube soma 35 pontos e está em 17º na tabela. Se a vitória não muda o Botafogo de posição, o mesmo não se pode dizer dos pernambucanos. Caso consiga o triunfo, o clube pode subir até a 14ª posição.