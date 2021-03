Bournemouth x Southampton: onde assistir, horário e escalação

Bournemouth e Southampton se enfrentam neste sábado (20) a partir das 09h15 (horário de Brasília), no Dean Court, em jogo válido pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Em jogo único, quem vencer avança para a próxima fase da competição. Então, saiba a seguir onde assistir.

Bournemouth x Southampton: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming DAZN. Ademais, para adquirir o produto, a assinatura está disponível no site oficial.

Horário ao vivo: 09h15

Transmissão: DAZN (Fechada para assinantes)

Possíveis escalações de Bournemouth x Southampton

Possível Bournemouth: Begovic; Stacey, Carter-Vickers, Mepham, Diego Rico; Lerma, Wilshere; Stanislas, Billing, Groeneveld, Solanke.

Possível Southampton: Forster (McCarthy); Bednarek, Vestergaard, Walker-Peters, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Diallo, Minamino; Adams, Tella.

Como chegam as equipes para o confronto?

A equipe do Southampton está em 14º com trinta e três pontos no Campeonato Inglês. Assim, lutando para se afastar da zona de rebaixamento, precisa continuar somando pontos. Dessa maneira, venceu nove jogos, empatou seis e perdeu catorze. No jogo de hoje, Danny Ings, Theo Walcott, Oriel Romeu, Michael Obafemi e Will Smallbone são desfalques.

Do outro lado, o Bournemouth joga a segunda divisão inglesa. Com cinquenta e nove pontos, está na 7ª posição. Ao todo, tem dezesseis vitórias, onze empates e dez derrotas. Então, para o confronto deste sábado, Shane Long não pode jogar, enquanto David Brooks e Lewis Cook estão indisponíveis.

Últimos jogos

Ademais, a equipe do Southampton entrou em campo pela última vez no sábado (13) contra o Brighton pela 28ª rodada do Campeonato Inglês. Por 2 a 1, foi derrotado.

Enquanto isso, o Bournemouth venceu o Swansea na terça-feira (16) por 3 a 0 em jogo válido pela 37ª rodada da segunda divisão do Campeonato Inglês.

