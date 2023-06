Braga x Porto: onde assistir final da Taça de Portugal hoje e horário – 04/06

Torcedor pode assistir a decisão do futebol português na TV paga e no serviço de streaming

Pela grande final da Taça de Portugal, as equipes de Braga e Porto se enfrentam neste domingo, 04/06, no Centro Desportivo Nacional do Jamor, às 13h15 (horário de Brasília), no fim da temporada. Descubra onde assistir final da Taça de Portugal ao vivo e todos os detalhes da decisão.

Em caso de empate, a prorrogação tem início. Se a igualdade persistir, as cobranças de pênaltis definem o campeão.

Onde assistir final da Taça de Portugal hoje

A partida entre Braga e Porto será transmitido na ESPN 3 e Star Plus neste domingo. O canal está disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Quem é cliente pode ver a final do conforto do seu sofá em casa. O serviço de streaming Star Plus pode ser assistido por quem é assinante da plataforma, pagando R$ 40,90 por mês.

Horário: 13h15 (Horário de Brasília)

Local: Centro Desportivo Nacional do Jamor

Como vem as equipes para a final?

O Porto terminou o Campeonato Português em segundo lugar com 85 pontos, conquistados em 27 vitórias, quatro empates e três derrotas na temporada. O clube azul foi até a última rodada como possível campeão, mas perdeu para o Benfica já que o elenco de Lisboa tinha a vantagem. Agora, tenta fechar a temporada com pelo menos um título.

Do lado do Braga, o grupo terminou a temporada do Campeonato Português em terceiro lugar com 78 pontos, conquistados em 25 vitórias, três empates e seis derrotas. O elenco não brigou pelo título na reta final, mas fez bonito na Taça de Portugal e agora tenta levar o título para casa.

Escalações de Braga x Porto

Em decisão importante no fim da temporada, ambas as equipes vão escalar os principais jogadores do elenco neste domingo. O Braga não terá Borja e Nuno Sequeira.

Já o Porto tem João Mário como único desfalque.

Braga: Matheus; Tormena, Gomes, Niakaté, Gómez; Castro, Musrati, Horta; André Horta, Medeiros e Ruiz.

Porto: Diogo Costa; Marcano, Pepe, Wendell, Aquino; Otávio, Uribe, Eustáquio, Galeno; Evanilson e Taremi.

Quem são os campeões da Taça de Portugal?

Com 26 títulos, o Benfica é o maior campeão da história da Taça de Portugal, com a vantagem de oito taças com o Porto, segundo colocado na competição.

O elenco dos Dragões tem a oportunidade de descontar a diferença, com 18 títulos. Já o Braga pode conquistar o prêmio de número 4 na história.

Confira a lista completa de todos os campeões.

Benfica – 26 títulos

Porto – 18 títulos

Sporting – 17 títulos

Boavista – 5 títulos

Braga – 3 títulos

Vitória – 3 títulos

CF Os Belenenses – 3 títulos

Académica de Coimbra – 2 títulos

Clube Desportivo das Aves – 1 título

Vitória SC – 1 título

Beira-Mar – 1 título

Leixões – 1 título

Clube Futebol Estrela da Amadora – 1 título

