Brasil de Pelotas e Inter: saiba como assistir ao vivo hoje – 27/3

Brasil de Pelotas e Inter abrem a 7ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021, neste sábado (27), às 20h (horário de Brasília). Líder do Estadual, o Colorado busca sua quarta vitória seguida na competição, em confronto contra o Xavante no Estádio Bento Mendes de Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Veja onde assistir Brasil de Pelotas e Inter.

Como assistir ao vivo jogo entre Brasil de Pelotas e Inter ?

O Premiere exibe o jogo de abertura da 7ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021, entre Brasil de Pelotas e Inter, ao vivo, então neste sábado (27). No entanto, o canal por assinatura é pago. Para quem quiser ser cliente do pay-per-view, há então quatro tipos de pacotes, que variam de R$59,90 a R$99,90.

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Quais as prováveis escalações?

Brasil de Pelotas: Matheus Nogueira; André Krobel, Camilo, Ícaro e Artur; Everton Dias, Rimulo e Netto; Matheuzinho, Bruno Paraíba e Bruno Matias.

Inter: Danilo Fernandes; Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Praxedes, Edenílson (Dourado) e Patrick; Yuri Alberto, Thiago Galhardo (Guerrero) e Caio.

Onde e quando será Brasil de Pelotas x Inter?

O confronto deste sábado será mando de campo do Brasil de Pelotas. Por isso, as equipes se enfrentam no Estádio Bento Mendes de Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Em oitavo lugar com oito pontos no Gauchão, o Xavante perdeu na estreia do Estadual para o Aimoré e depois para o Grêmio. No entanto, emplacou uma sequência de vitórias e empates na competição. Passou por Esportivo e São José. Mas, empatou com Caxias e Novo Hamburgo.

Por outro lado, o Colorado começou a competição com vitória diante do Juventude, empate com Pelotas e derrota para o São Luiz. Na sequência engatou então três vitória seguidas, passando por Ypiranga, Novo Hamburgo e Caxias. Com 13 pontos, o Inter lidera o Campeonato Gaúcho.

+ Salário de Messi: saiba como o craque gasta sua fortuna de R$1 bilhão