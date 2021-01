Brasil de Pelotas x América-MG (19/1): onde assistir e escalações do jogo

Brasil de Pelotas x América-MG abrem a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terça (19), às 16h, no Estádio Bento Freitas. Ainda sonhando com o então acesso, a equipe gaúcha entra em campo buscando se aproximar do G-4. Já os mineiros, classificados à Série A, tentam os três pontos para se manterem na liderança da competição.

Onde assistir Brasil de Pelotas x América-MG?

O confronto entre Brasil de Pelotas x América-MG não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o SporTV na TV fechada, e o Premier, no pay-per-view, exibem o confronto desta terça.

Escalações de Brasil de Pelotas x América-MG

Brasil de Pelotas: Rafael Martins; Felipe, Heverton, Diego Ivo e Bruno Santos; Sousa e Pablo; Bruno José, Matheus Oliveira e Mathezinho; Dellatorre.

América-MG: Airton; Sabino (Thalys), Messias, Anderson e Sávio (João Paulo); Zé Ricardo, Juninho e Alê; Felipe Augusto, Ademir e Toscano.

Jogos da rodada 30 da Série B

Brasil de Pelotas x América-MG – 16h

Avaí x Juventude – 19h15

CRB x Figueirense – 19h15

Botafogo x CSA – 19h15

Confiança x Sampaio Corrêa – 19h15

Paraná x Cuiabá – 21h30

Quarta – 20/1

Guarani x Vitória – 16h

Náutico x Oeste – 19h15

Cruzeiro x Operário – 21h30

Quinta – 21/1

Chapecoense x Ponte Preta – 17h45

Como as equipes chegam para o confronto?

Em 11º, com 47 pontos, a equipe gaúcha matematicamente, ainda possui chances de acesso, mas são remotas. Faltando três rodadas para acabar a competição, a equipe só poderia chegar então aos 56 pontos. No entanto, o Juventude, atual quarto colocado, tem 55. Oscilando na competição, o time Xavante vem de derrota na competição, para o Figueirense, por 3 a 0.

Já o Coelho é líder da competição com 68 pontos, mas apenas um a mais que a Chapecoense, segunda colocada. Classificado para a Série A, o time de Lisca busca o título da competição, mas para isso, precisa se afastar da equipe catarinense. No entanto, caso consiga os três pontos, e a Chape não vença, o América pode ser campeão já na próxima rodada.