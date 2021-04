Brasil de Pelotas x Pelotas hoje [5-4]: como assistir e horário do jogo

Em duelo dos desesperados, Brasil de Pelotas e Pelotas fazem o clássico Bra-Pel 365 nesta segunda-feira (5), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021. Enquanto o Xavante não vence no Estadual há três jogos, e chega para o duelo vindo de duas derrotas seguidas, o Lobo não consegue um triunfo há quatro partidas e perdeu seus últimos três jogos. A bola rola às 20h (horário de Brasília), no Estádio Bento de Freitas. Confira onde assistir o clássico entre Brasil de Pelotas e Pelotas hoje.

Brasil de Pelotas x Pelotas: como assistir ao vivo?

O jornal virtual Diário Popular transmitirá a partida ao vivo neste segunda-feira (5). No entanto, o confronto terá limites de espectadores, sendo três mil torcedores de cada clube. Além disso, quem quiser acompanhar o confronto terá que pagar R$10,00. Cerca de 10% do valor arrecadado com os “bilhetes” do jogo , serão destinados para o Instituto de Menores Dom Antônio Zattera e Cafu, em forma de cesta básica para ajudar jovens e famílias carentes.

Onde e quando será Brasil de Pelotas e Pelotas?

O Estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS), recebe o clássico Bra-Pel 365 nesta segunda-feira, 5 de abril, então às 20h (horário de Brasília).

Os donos da casa chegam para o duelo com uma sequência negativa de duas derrotas e um empate nos últimos três jogos. Com apenas oito pontos, o clube está em 10º lugar, a um ponto da zona do rebaixamento.

Por outro lado, o Lobo é o lanterna da competição, com seis pontos conquistados. Sem vencer há quatro rodadas, sendo três derrotas seguidas, o clube acumula no Estadual uma vitória, três empates, mas quatro derrotas.

Tabela da 9ª rodada do Campeonato Gaúcho 2021

Grêmio 1 x 0 Inter

Domingo

São José 1 x 0 São Luiz

Segunda

Brasil de Pelotas x Pelotas – 20h

Caxias x Juventude – 20h

Aimoré x Novo Hamburgo – 20h

Sexta

Esportivo x Ypiranga – 20h

