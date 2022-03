Brasil de Pelotas x Ypiranga: onde assistir ao vivo e horário – 20/03

Pelo jogo de ida na semifinal do Gaúcho, Brasil de Pelotas x Ypiranga se enfrentam neste domingo

Brasil de Pelotas e Ypiranga se enfrentam neste domingo, a partir das 20h30, pelo jogo de ida na semifinal do Campeonato Gaúcho, jogando no Estádio Bento Freitas, em Pelotas. Dessa maneira, confira todas as informações e saiba onde assistir Brasil de Pelotas x Ypiranga ao vivo.

O time de Pelotas vem de vitória em cima do Juventude, enquanto os visitantes perderam para o Grêmio jogando fora de casa pela última rodada do Gaúcho.

Onde assistir Brasil de Pelotas x Ypiranga

A partida entre Brasil de Pelotas e Ypiranga hoje vai ser transmitida ao vivo no pay-per-view Premiere, a partir das 20h30, horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

A plataforma do Premiere, pay-per-view da Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura, assim como no site (www.premiere.globo.com) por valores de R$49,90 até R$89,90.

Escalação do jogo do Brasil de Pelotas

Pela primeira fase do Campeonato Gaúcho, o Brasil de Pelotas garantiu-se em quarta posição com 16 pontos, ou seja, venceu em toda a competição três partidas, empatou outras sete e perdeu uma somente. Por isso, entra em campo neste domingo preparada para enfrentar um grande adversário. Além disso, o grupo espera aproveitar a vantagem de jogar em casa.

Provável Brasil de Pelotas: Marcelo, Gilberto, Fernando Fonseca, Helerson, Gabriel Araújo, Ruan Costa, Marllon, Luizinho, Bruno Paulo, Paulo Victor e Thiago Santos.

Enquanto isso, o Ypiranga terminou a primeira fase em primeiro lugar com 21 pontos, contabilizando seis vitórias, três jogos empatados e duas derrotas na competição. Por isso, promete dar tudo de si mesmo contando com o favoritismo ao seu lado pela campanha que apresentou na competição até aqui.

Provável Ypiranga: Edson, Gedeílson, Carlos Alexandre, Bruno Bispo, Diego, Lorran, Robson, Lennon, Erick, Matheus e Hugo.

