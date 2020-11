Brasil x Equador (27/11): onde assistir ao amistoso internacional

A Seleção Brasileira Feminina entra em campo nesta sexta-feira (27), às 21h30, para enfrentar o Equador, em amistoso, realizado na Neo Química Arena, em São Paulo. Ademais, saiba onde assistir ao jogo. Este é a primeira partida entre as equipes. Na semana que vem, terça-feira (01), elas se enfrentam novamente, mas dessa vez no Morumbi, também em São Paulo. Os jogos são preparações para os Jogos Olímpicos de 2021.

Brasil x Equador: onde assistir?

A partida entre Brasil x Equador tem transmissão ao vivo do canal Sportv, na tv fechada, às 21h30 (Horário de Brasília).

Como está a equipe do Brasil na temporada?

Ambas as partidas são testes para os Jogos Olímpicos. De acordo com a CBF, a primeira opção seria a equipe da Argentina, mas a AFA, Associação de Futebol Argentino, decidiu adiar devido à pandemia e, além disso, as difíceis condições de viagens neste período.

O último confronto da Seleção foi durante o Torneio Internacional da França, contra o Canadá, um empate entre 2 a 2. Entretanto, o Brasil também jogou contra Holanda e França, e assim, também serviram como avaliações do elenco para as Olimpíadas.

Por outro lado, o último amistoso aconteceu no dia 15 de dezembro de 2019, também na casa do Corinthians, a Neo Química Arena, contra o México, eventualmente com uma vitória por 4 a 0 do Brasil.

Possível escalação de Brasil

Para Pia, técnica da Seleção Brasileira, Marta, uma das maiores jogadoras do mundo do futebol, não aparece no plantel, já que testou positivo para covid-19.

Camila, do Avaí/Kindermann, será a substituta da campeã. Contudo, quanto ao time principal, existem muitas dúvidas, já que, como amistoso, a treinadora pode utilizar tanto peças titulares como também reservas.

Provável Brasil: Barbara (Aline); Tamires, Bruna, Rafaelle, Jucinara; Andressa, Luana, Formiga; Camila, Ludmilla, Debinha.

A Seleção Brasileira Feminina vai a campo amanhã para encarar o Equador em jogo preparatório. Veja a numeração da equipe para este duelo! 🇧🇷 x 🇪🇨 – 27/11 – 21h30

📺 – SporTV pic.twitter.com/c8fDMUt4jv — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 26, 2020

Confira a convocação da Seleção Brasileira Feminina

Ademais, os dados são do site oficial da CBF. Assim, saiba quais foram as jogadores selecionadas para os duelos entre Brasil x Equador.

Goleiras:

Aline Reis – UD Granadilla Tenerife (Espanha)

Bárbara – Avaí/Kindermann

Letícia – Corinthians

Defensoras:

Tamires – Corinthians

Erika – Corinthians

Bruna Benites – Internacional

Camilinha – Palmeiras

Chú – Ferroviária

Jucinara – Levante UD (Espanha)

Rafaelle – Changchun Dazhong (China)

Meio-campistas:

Andressa Alves – Roma (Itália)

Adriana – Corinthians

Andressinha – Corinthians

Valéria – Madrid CFF (Espanha)

Formiga – Paris St Germain (França)

Luana – Paris St Germain (França)

Marta – Orlando Pride (Estados Unidos)

Duda – Avaí/Kindermann

Julia Bianchi – Avaí/Kindermann

Atacantes:

Giovana – Barcelona (Espanha)

Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha)

Nycole – Benfica (Portugal)

Debinha – North Carolina Courage (Estados Unidos)

Seleção Sub-20:

Meia:

Ana Vitória – Benfica (Portugal)

Atacante:

Jaqueline – São Paulo