Prêmio The Best da FIFA: quais jogadores já ganharam?

Anualmente, a Fifa realiza uma premiação para definir quem são os melhores atletas do futebol no ano. A princípio, o prêmio The Best da Fifa 2020, será em formato totalmente digital. Antes de tudo, para definir quem são os melhores do ano, é feito uma votação. Assim, a escolha é feita pelo público votando, colégio eleitoral, jornalistas, técnicos e capitães de seleções.

Prêmio The Best da FIFA 2020

A votação começa na quarta (25), e vai até 9 de dezembro. Além disso, a Bola de Ouro, outra tradicional premiação, não acontecerá por conta da pandemia. Sendo assim, conheça quem foram os melhores de todos os anos até aqui no prêmio The Best da FIFA:

Antes de qualquer coisa, somente dois brasileiros ganharam a premiação The Best desde sua criação, Marta, como melhor jogadora de 2018 e Alisson, melhor goleiro de 2019. Neste sentido, no ano de 2020 mais um brasileiro pode ser destaque. Desde já, os nomes que aparecem fortes para a disputa são especialmente Lewandowski e Neymar. Assim, os finalistas da Champions League com Bayern e PSG. Porém, com a vitória do Bayern de Munique, é possível que o prêmio de melhor do mundo vá para o polonês Lewandowski.

Veja a lista completa dos ganhadores até aqui:

Prêmio The Best da FIFA

Desde já, em 2019 foi eleito melhor jogador do mundo o argentino, Lionel Messi. Assim como, o prêmio de melhor jogadora foi para a americana, Megan Rapinoe. Com isso, confira a lista completa de todos os vencedores desde o inínio da premiação.

Melhor Jogador

2016 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2018 – Luka Modric (Real Madrid)

2019 – Lionel Messi (Barcelona)

Fifa 2020 – Melhor Jogadora

2016 – Carli Lloyd (Houston Dash)

2017 – Lieke Martens (Barcelona)

2018 – Marta (Orlando Pride)

2019 – Megan Rapinoe (Reign FC)

Melhor goleiro

2017 – Manuel Neuer (Bayern de Munique)

2018 – Thibaut Courtois (Chelsea)

2019 – Alisson (Liverpool)

Fifa 2020 – Melhor treinador

2016 – Claudio Ranieri (leicester City)

2017 – Zinedine Zidane (Real Madrid)

2018 – Didier Deschamps (França)

2019 – Jurgen Klopp (liverpool)

Melhor treinadora

2016 – Silvia Neid (Alemanha)

2017 – Sarina Wiegman (Holanda)

2018 – Reynald Pedros (Lyon)

2019 – Jill Ellis (Estados Unidos)

Antes de tudo, para a votação, um painel de especialista seleciona em cada categoria 10 candidatos, com base no desempenho da temporada 2019-20. Assim, a votação se divide em três partes: o público vota pelo site da fifa nos três favoritos. Com isso, o primeiro recebe 5 pontos, o segundo 3 e o terceiro apenas 1. Além disso, o colégio eleitoral também leva em conta com o mesmo peso, a opinião de jornalistas, técnicos e capitães de seleções. Por fim, é definido dentre todos o melhor para levar a premiação da Fifa.

Fifa 2020: conheça as categorias deste ano

Jogadora

Jogador

Treinador de Futebol Feminino

Treinador de Futebol Masculino

Goleira

Goleiro

Prêmio FIFA Fair Play

Prêmio Púskas (gol mais bonito)

FIFA Fan Award (melhor torcida)

A princípio, a votação começa nesta quarta (25) e vai até 9 de dezembro. Assim, o evento será realizado no dia 17 de dezembro, totalmente digital.