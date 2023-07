– Que horário é o jogo do Brasil Feminino hoje? (acompanhar no dci, só sobre a seleção com historia)

Brasil x França: horário do jogo do Brasil Feminino hoje na Copa do Mundo

Tem jogo do Brasil feminino hoje contra a França na segunda rodada da Copa do Mundo neste sábado, 29 de julho. A partida será no Estádio Suncorp, na Austrália, com ingressos à venda de última hora, e transmissão a partir das 07h, horário de Brasília, para todo o país.

Onde vai passar o jogo do Brasil Feminino hoje?

O Brasil enfrenta as francesas hoje, às 07h (horário de Brasília) na Copa do Mundo Feminina com transmissão na Globo, Sportv, CazéTV, Globoplay, FIFA+ e GE. Qualquer brasileiro pode assistir ao vivo o jogo do Brasil feminino entre as seis plataformas.

Na TV Globo, Luis Roberto, Ana Thaís Matos e Caio Ribeiro farão a cobertura especial do jogo enquanto o Sportv terá o narrador Luiz Carlos Jr. e as comentaristas Alline Calandrini e Formiga.

O Estádio Suncorp, na Austrália, tem capacidade para 52 mil torcedores, localizado na cidade de Brisbane. O espaço se apresenta como um estádio de última geração e de classe mundial, capaz de receber diversos eventos como rugby, futebol, boxe, esportes radicais e shows.

Horário : 07h (de Brasília)

: 07h (de Brasília) Arbitragem : Kate JACEWICZ

: Kate JACEWICZ Local : Estádio Suncorp, em Brisbane, na Austrália

: Estádio Suncorp, em Brisbane, na Austrália Onde assistir jogo do Brasil feminino hoje: Globo, Sportv, CazéTV, Globoplay, FIFA+, app do iFood e GE

Como vem as seleções para o jogo de hoje?

Se a Seleção da França tem Le Sommer e Diani, o Brasil tem Ary Borges, Bia Zaneratto e Marta, a Rainha do futebol eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo. Após o hat-trick de Ary contra o Panamá na primeira rodada, a maranhense de apenas 23 anos está engajada em dominar a artilharia do Mundial e, obviamente, levar o seu grupo até a final.

A Seleção Brasileira disputou todas as edições da Copa do Mundo Feminina. Em 1991, na China, caiu na primeira fase, assim como em 1995, sem forças para brigar nas etapas decisivas. A primeira decisão que o Brasil disputou foi em 2007, contra a Alemanha, com o resultado da vitória das alemãs por 2 a 0. Por muitos anos no país a prática de jogar futebol era proibida para as mulheres, até que a regulamentação em 1983 deu total liberdade para as mulheres.

Do outro lado, o treinador Hervé Renard indicou que a zagueira Wendie Renard treinou, mas é dúvida para o jogo contra o Brasil feminino neste sábado. Além disso, Amandine Henry, grande algoz do Brasil, não joga a competição por lesão na panturrilha. A França estreou com empate contra a Jamaica, caindo para a segunda posição com apenas um ponto no grupo.

Brasil:

Julho, 2023 - Brasil 4 x 0 Panamá

Julho, 2023 - Brasil 4 x 0 Chile

Abril, 2023 - Alemanha 1 x 2 Brasil

Abril, 2023 - Inglaterra 1 x 1 Brasil

França:

Julho, 2023 - França 0 x 0 Jamaica

Julho, 2023 - Austrália 1 x 0 França

Julho, 2023 - Irlanda 0 x 3 França

Abril, 2023 - França 2 x 1 Canadá

O que acontece se o Brasil perder hoje?

O Brasil não é eliminado da Copa do Mundo Feminina se perder para a França neste sábado. O que acontece é que o caminho até a próxima fase pode se tornar um pouco mais complicado do que normalmente seria com a vitória.

Como venceu o primeiro jogo, contra o Panamá por 4 a 0, a Seleção Brasileira tem saldo positivo no grupo. Se perder para as francesas vai para a terceira e última rodada em busca da liderança contra a Jamaica. Aí, terá que vencer as jamaicanas a qualquer custo, além de torcer por um tropeço da França.

O Brasil tem três pontos em primeiro lugar. Perder para as francesas neste sábado significa 'atrasar' a classificação para as oitavas de final, já que a equipe europeia assumirá a liderança, tornando o caminho do Brasil ainda mais complexo. Mas em caso de vitória inédita diante da França, aí a Seleção se garante matematicamente para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina.

Vitória do Brasil por qualquer resultado = Brasil classificado

Empate = Brasil encaminha a vaga

Vitória da França = Brasil não se classifica, mas ainda não chances

