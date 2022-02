Brasiliense x Luziânia: onde vai passar, horário e escalações hoje – 06/02

Abrindo a quinta rodada do Campeonato Brasiliense neste domingo (06/02), as equipes de Brasiliense x Luziânia vão se enfrentar a partir das 10h30 (horário de Brasília), jogando no Estádio Maria de Lourdes Abadia. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Onde assistir Brasiliense x Luziânia ao vivo O jogo hoje vai ser transmitido somente na TV Brasiliense, no Youtube, com cobertura completa de graça para todo o Brasil online.

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Youtube

Escalação do jogo do Brasiliense e Luziânia

As duas equipes estão completas para o jogo deste domingo.

Provável escalação de Brasiliense: Edmar; Andrézinho, Badhuga, Liel, Peu; Radamés, Zotti, Bernardo, Ferrugem; Luquinhas, Marcão

Provável escalação do Luziânia : Gabriel; Cristiano, Gustavo, Lucas Silveira, Samuel Almeida; Ronalty, Neto, Gustavo Saavedra; China, Fiapo, Rodrigo

Como estão as equipes no Campeonato Brasiliense?

Depois de tropeçar diante do Brasília durante a semana no estadual do Distrito Federal, o time do Brasiliense entra em campo neste domingo buscando se recompor na temporada. Neste momento, o Jacaré está em 5º lugar com o total de 6 pontos, isto é, venceu dois jogos e perdeu os outros dois que disputou.

Enquanto isso, o elenco do Luziânia se encontra em uma situação muito pior do que a do seu adversário no duelo de hoje em campo. Na lanterna do Campeonato Brasiliense, os visitantes tem apenas 1 ponto, já que só empatou e perdeu os outros quatro jogos. Agora, entra em campo em busca da primeira vitória.

