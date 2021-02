Brasiliense x Vila Nova (18/2): onde assistir semifinal da Copa Verde

Em busca de confirmar sua vaga na final da Copa Verde, o Brasiliense recebe o Vila Nova nesta quinta-feira (18), no Estádio Boca do Jacaré, às 15h30. O time do Distrito Federal venceu o confronto de ida da semifinal por 2 a 0, jogando na casa dos goianos. Agora, pode perder por até um gol de diferença, que avança à grande decisão.

Do outro lado da chave, Manaus e Paysandu disputam a outra vaga. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1, e agora se enfrentam no Estádio Mangueirão, também nesta quinta (18), mas às 16h. Quem vencer, avança à final para enfrente Brasiliense ou Vila Nova.

Onde assistir Brasiliense x Vila Nova

A partida entre Brasiliense e Vila Nova não terá transmissão da tv aberta. No entanto, o Mycujoo exibe a partida ao vivo para todo país, a partir das 15h30, na internet.

Prováveis escalações

Brasiliense: Edmar Sucuri; Diogo, Badhuga, Keynan e W. Balotelli; Aldo, Sandy (Radamés) e Zotti (Peninha); Maicon Assis (Carlos Eduardo), Zé Love (Michel Platini) e Jefferson Maranhão (Tobinha)

Vila Nova: Fabrício; Pedro Bambu (Celsinho), Rafael Donato (Danrlei), Nilson Júnior e William Formiga (Saimon); Yuri, Dudu, Alan Mineiro (Matheus Porto) e João Pedro (Éder); Maurinho e Henan

Fim de jogo. Com gols de Jefferson Maranhão e Zotti, o Brasiliense saí na frente nos primeiros 90 minutos da semifinal da Copa Verde.

Semifinais da Copa Verde

Manaus 1 x 1 Remo

Remo x Manaus – 18/2 (16h)

Remo x Manaus – 18/2 (16h) Vila Nova 0 x 2 Brasiliense

Brasiliense x Vila Nova – 18/2 (15h30)

Como Brasiliense e Vila Nova chegam para a decisão?

Com vitória no jogo de ida por 2 a 0, o Jacaré está muito próximo da vaga na decisão. Jogando em casa, o clube pode perder por até um gol de diferença, que mesmo assim avança à grande decisão.

O Brasiliense entrou a partir das oitavas de final da Copa Verde, e eliminou o Luverdense, vencendo por 2 a 1. Logo depois, encarou o Atlético-GO nas quartas e mesmo diante de um time da Série A, conseguiu levar a melhor. Venceu o primeiro jogo por 2 a 1, mas também derrotou o Dragão no segundo, por 3 a 1.

Assim como a equipe do DF, o Vila também entrou a partir das oitavas da Copa Verde. Eliminou o Palmas, com vitória por 3 a 1, na sequência despachou o Cuiabá. Embora tenha perdido o primeiro duelo por 1 a 0, venceu a volta por 3 a 0, e se garantiu na semi. No Campeonato Brasileiro, o Tigrão venceu a Série C, e então na próxima temporada estará de volta a segunda divisão do futebol brasileiro.