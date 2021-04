Brusque x Figueirense hoje – 4/4: assistir ao vivo, horário e escalação

Brusque e Figueirense se enfrentam neste domingo (4), em confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Catarinense 2021. De olho na liderança do Estadual, o Bruscão recebe o Figueira no Estádio Augusto Bauer, a partir das 16h. Logo depois de ficar três jogos sem vencer, o Alvinegro conseguiu novamente uma vitória e voltou a respirar na competição. Veja então onde assistir Brusque e Figueirense ao vivo hoje.

Como assistir ao vivo Brusque x Figueirense hoje?

O confronto entre Brusque e Figueirense hoje, 4 de abril, terá transmissão da televisão aberta. Isso porque, A NSC TV, filiada da Rede Globo em Santa Catarina, exibe o confronto ao vivo para todo o Estado, a partir das 16h.

Onde e quando será Brusque e Figueirense?

O Estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), recebe o duelo do clube da cidade diante do Figueirense, hoje, 4 de abril, mas a partir das 16h (horário de Brasília).

Para se manter na cola da líder Chapecoense, o Bruscão terá a missão então de vencer o Alvinegro no jogo deste domingo. A equipe do Quadricolor faz boa campanha no Estadual e briga pelas primeiras posições da competição. Em sete jogos, a equipe conquistou cinco vitórias, um empate e uma derrota, e possui o melhor ataque do Catarinense 2021, com então 12 gols feitos.

Já o Figueira, voltou a respirar no Estadual logo depois de vitória diante do Hercílio Luz, na última rodada. A equipe de Jorginho estava com apenas cinco pontos e “flertava” com a zona do rebaixamento. Mas agora chegou aos oito e busca iniciar uma boa fase no campeonato para sonhar com a classificação à próxima etapa.

Provável escalação do jogo

Brusque : Dalberson, Vivico, Claudinho, Éverton Alemão, Airton, Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Alex Ruan, Garcez, Thiago Alagoano e Júnior Pirambu.

: Dalberson, Vivico, Claudinho, Éverton Alemão, Airton, Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Alex Ruan, Garcez, Thiago Alagoano e Júnior Pirambu. Figueirense: Emerson Júnior; Everton Santos, Felipe Gregório, Paulo Ricardo e Renan Luís; Khevin, Uesley (Jeffinho) e Marllon; Lincon, Carlinhos e Blaise.

Tabela 8ª rodada do Campeonato Catarinense

Próspera x Juventus – 16h

Joinville x Chapecoense – 19h

Domingo

Marcílio Dias x Criciúma – 16h

Brusque x Figueirense – 16h

Metropolitano x Avaí – 16h

Hercílio Luz x Concórdia – 19h

