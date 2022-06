Bulgária x Macedônia do Norte: onde assistir, horário e escalações (02/06)

Com a bola rolando a partir das 13h (Horário de Brasília), as seleções de Bulgária x Macedônia do Norte entram em campo nesta quinta-feira, 2 de junho, para disputar a primeira rodada da Liga das Nações no grupo 4, pela Liga C. O palco do confronto será a Stadium Ludogorets Arena e, dessa maneira, saiba onde assistir hoje o jogo.

Onde assistir Bulgária x Macedônia do Norte ao vivo?

O jogo entre Bulgária x Macedônia do Norte hoje será transmitido ao vivo no Star +, serviço de streaming, a partir das 13h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva e fora da televisão, o Star +, streaming por assinatura da Disney, exibe todas as emoções do jogo da Liga das Nações nesta quinta-feira.

Informações do jogo Bulgária x Macedônia do Norte hoje:

Data: 02/06/2022

Horário: 13h (horário de Brasília)

Local: Stadium Ludogorets Arena

Arbitragem: Jérémie Pignard (França)

Onde assistir: Star +

Bulgária e Macedônia do Norte na Liga das Nações

A seleção da Bulgária está de volta para a Liga C da competição da UEFA depois de ser rebaixada da Liga B na temporada passada. Com dois empates e quatro derrotas, marcando 2 pontos apenas, a equipe búlgara não fez o seu dever de casa e retornou para a terceira divisão. Agora, conta com o apoio da torcida em casa para sair na frente.

Depois de conquistar a proeza de eliminar a Itália na semifinal da repescagem da Europa, a seleção de Macedônia do Norte volta aos gramados em busca do seu primeiro triunfo na Liga das Nações com todo o gás necessário. Na temporada passada, entretanto, o elenco permanece na Liga C ao marcar duas vitórias, três empates e uma derrota.

Escalação da Bulgária: Vutsov; Ivan Turitsov, Petko, Andrea, Edisson; Ivajlo, Todor, Kristyam, Radoslav; Martin, Kiril. Técnico: Yasen Petrov

Escalação da Macedônia do Norte: Stole Dimitrievski; Stefan, Darko, Visar Musliu, Ezgjan; Arijam, Enis Bardhi; Tihomir, Ejilf, Aleksander e Milan Ristovski. Técnico: Blagoja Milesvki

Jogos da primeira rodada da Liga das Nações

Está na hora de mais uma temporada da Liga das Nações, torneio que reúne as principais seleções do continente europeu em busca do valioso troféu. Na temporada passada, a França bateu a Espanha e conquistou o seu primeiro título da competição.

O torneio será utilizado pela comissão técnica, jogadores e pelo próprio treinador como treinamento até a Copa do Mundo do Catar. Para isso, os jogadores titulares estarão em campo, além dos reserva com as táticas e esquemas para escolherem o que é melhor para o time no.

Dessa maneira, confira todos os principais jogos da primeira rodada da Liga das Nações na Liga A.

Quinta-feira, 02/06

República Tcheca x Suíça – 15h45

Espanha x Portugal – 15h45

Sexta-feira, 03/06

Croácia x Áustria – 15h45

França x Dinamarca – 15h45

Bélgica x Holanda – 15h45

Sábado, 04/06