Bulgária x Suíça: onde assistir ao jogo das Eliminatórias da Copa – 25/03

Bulgária e Suíça se enfrentam nesta quinta-feira (25) a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio Nacional Vasil Levski, em jogo da primeira rodada do grupo C nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Bulgária x Suíça: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe da Bulgária chega nos confrontos decisivos depois de ser rebaixada para a liga inferior na Liga das Nações no fim do último ano. Assim, o time da casa promete entrara com todo o gás possível para driblar a má fase na temporada.

Do outro lado, a Suíça também foi rebaixada para a Liga B na competição depois de terminar em último lugar. Dessa maneira, a equipe que possui grandes nomes do futebol europeu como Xhaka, Shaqiri, o goleiro Sommer e Embolo, deve ser uma das favoritas em seu grupo.

Possíveis escalações de Bulgária x Suíça

Possível Bulgária: Lukov; Cicinho, Angelov, Dimitrov, Popov; Tsvetkov, Malinov; Delev, Iliev, Ivanov; Kraev.

Possível Suíça: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodríguez; Fernandes, Freuler, Xhaka, Zuber; Shaqiri, Embolo, Seferovic.

Últimos jogos

A equipe da Suíça entrou em campo pela última vez no dia 17 de novembro de 2020 pela sexta e última rodada da fase de grupos na Liga das Nações. Assim, venceu a Ucrânia por 3 a 0.

Enquanto isso, a Bulgária ficou no empate sem gols contra a Irlanda no dia seguinte também pela Liga das Nações.

