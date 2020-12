Bayern de Munique x RB Leipzig: onde assistir ao jogo do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique recebe o RB Leipzig neste sábado (05), às 14h30, pela décima rodada do Campeonato Alemão, a Bundesliga, na Allianz Arena. Ademais, saiba onde assistir ao jogo ao vivo.

Historicamente, as equipes não são rivais, até porque o time de Leipzig é novo no futebol e são de regiões diferentes. Contudo são considerados os melhores elenco do país, brigando entre as primeiras posições.

Bayern de Munique x RB Leipzig: onde assistir?

A partida entre Bayern de Munique e RB Leipzig possui transmissão do Onefootball, às 14h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do site oficial da plataforma.

Como estão as equipes na temporada?

Líder do campeonato, com vinte e dois pontos, o Bayern tem a vantagem de dois pontos do segundo colocado. Assim, venceu sete vezes, empatou uma e perdeu também uma.

Pela Champions League, já está classificado em primeiro lugar do grupo A, com treze pontos. Na próxima semana, entra em campo contra o Lokomotiv Moscou apenas para cumprir tabela.

Enquanto isso, o RB Leipzig aparece em segundo lugar da tabela do Alemão, com vinte pontos. Dessa maneira, são seis vitórias, dois empates e uma derrota. Na Champions, aparece em terceiro, com nove pontos no grupo H. Vai decidir a vaga na última rodada contra o Manchester United.

Possíveis escalações de Bayern de Munique x RB Leipzig

Flick, treinador do time da casa, confirmou que está sem Davies, Kimmich e Tolisso para este confronto. Jogadores poupados durante a semana devem retornar hoje.

Provável Bayern: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez; Martinez, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

🗣️ Hansi #Flick on personnel: "@AlphonsoDavies trained with the team, but will not be an option for tomorrow. We need to wait and see how the session affects him. Aside from that, we've got everyone available, but for @CorentinTolisso and Joshua #Kimmich." #FCBRBL #packmas pic.twitter.com/qxqIzoUtYi — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 4, 2020

Henrichs, Hee-chan Hwang, Klostermann e Laimer seguem indisponíveis para este sábado. Mas Christopher Nkunku deve estar de volta, informou o site oficial da Bundesliga. Já Mukiele e Sörloth são dúvidas.

Provável Leipzig: Gulacsi; Konate, Upamecano, Halstenberg; Sabitzer, Adams, Kampl, Angelino; Olmo, Nkunku, Poulsen.

ℹ️ With Marcel #Sabitzer, Dayot #Upamecano, Alexander #Sorloth and Nordi #Mukiele, Julian #Nagelsmann spoke about "a couple of problems after an intensive match against @ibfk2014En, but these are to be expected and nothing to worry about." 🔴⚪ #RBLeipzig pic.twitter.com/RChE84ioMz — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) December 4, 2020

Confira todos os jogos da rodada do Alemão

Além disso, outros oito jogos também acontecem. Ademais, você pode assistir a todos eles pelo aplicativo Onefootball.

Hertha Berlin 3 x 1 Unio Berlin

Freiburg x Borussia Monchengladbach – 11h30

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – 11h30

Colônia x Wolfsburg – 11h30

Arminia x Mainz – 11h30

Domingo:

Werder Bremen x Stuttgart – 11h30

Schalke 04 x Bayer Leverkusen – 14h

Segunda:

Hoffenheim x Augsburg – 16h30