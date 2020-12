Borussia Dortmund demite o técnico Lucien Favre após goleada

O Borussia Dortmund anunciou em perfil oficial neste domingo (13) a demissão do técnico suíço Lucien Favre. A decisão foi tomada logo após a equipe tomar uma goleada de 5 a 1 em casa contra o Stuttgart pelo Campeonato Alemão.

Mesmo com a classificação na Champions League, o Dortmund não vem bem no torneio nacional. Esta é a terceira partida do aurinegro sem vencer, ocupando assim o quinto lugar. Edin Terzic, assistente, assume a equipe até o final do ano.

O suíço é ex-jogador. Tem passagens por times de seu país natal, como FC Echallens, Lausanne-Sport, Xamax e Servette, onde encerrou a carreira em 1991. Passou também pelo francês Toulouse.

Iniciou a jornada de treinador também em seu país de origem, a Suíça, sendo Echallens, Yverdon-Sport, Servette FC e FC Zürich. Entretanto, em 2007, chegou a Alemanha, onde trilhou seus passos no Hertha Berlin e Borussia Monchengladbach.

Em 2016, transferiu-se ao Nice, da França. Em 2018, assim, chegou ao Dortmund.

Ao todo, foram 110 jogos comandando o Dortmund, sendo assim, 68 vitórias, 17 empates e 25 derrotas, segundo dados do site Transfermarkt. Ganhou apenas um título, a Super Taça da Alemanha, em 2019, contra o Bayern de Munique.

Favre deixa a equipe em quinto lugar, com dezenove pontos. Dessa maneira, conta com seis vitórias, um empate e quatro derrotas. Pela Champions League, a equipe se classificou em primeiro lugar.

Borussia Dortmund have parted ways with head coach Lucien Favre.

The club would like to thank Lucien for his dedication and wish him success in his future. pic.twitter.com/eOxSY1w9RY

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) December 13, 2020