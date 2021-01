Borussia Dortmund x Wolfsburg: onde assistir ao jogo de hoje (03/01)

Borussia Dortmund e Wolfsburg se enfrentam neste domingo (03), às 11h30, pela décima quarta rodada do Campeonato Alemão, no Signal Iduna Park. Em confronto direto, ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para alcançar a quarta posição da tabela. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Borussia Dortmund x Wolfsburg: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 11h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode acompanhar através do site oficial da plataforma.

Como estão as equipes na temporada?

Em 6º, com vinte e dois pontos, a equipe do Dortmund precisa vencer este confronto se quiser chegar até as primeiras posições da tabela. Além disso, tem como principal objetivo retomar o bom desempenho no campeonato, já que perdeu para o Union Berlin na última rodada. Por fim, pelas oitavas da Champions League, enfrenta o Sevilla.

Para o Wolfsburg, em 5º lugar, contabiliza dois pontos a mais que o rival de hoje. Ganhando, sobe para a 4ª posição, tendo um ponto a menos do que o terceiro lugar. Dessa maneira, venceu seis jogos, empatou também seis e perdeu apenas um.

Possíveis escalações de Borussia Dortmund x Wolfsburg

A novidade na equipe do Dortmund é o retorno de Haaland, fora desde o início de dezembro depois de lesionar-se em treino. Ademais, Moukoko e Schmelzer continuam fora da equipe.

Provável Dortmund: Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Witsel, Bellingham, Reus; Sancho, Haaland, Reyna.

No Wolfsburg, o goleiro Pavao Pervan testou positivo para covid-19. Agora, o jogador está isolado da equipe e cumprindo todas as normas do país, segundo informações do site oficial do clube. Philipp e Roussillon estão fora deste confronto, assegurou o treinador Oliver Glasner. Além disso, Maxence Lacroix é dúvida.

Provável Wolfsburg: Casteels; Baku, Pongracic, Brooks, Paulo Otavio; Guilavogui, Gerhardt, Steffen, Brekalo; Weghorst, Bialek.

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além disso, a décima quarta rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Arminia 0 x 1 Borussia Monchengladbach

Colônia 0 x 1 Augsburg

Hoffenheim 1 x 3 Freiburg

Werder Bremen 0 x 2 Union Berlin

Eintracht Frankfurt 2 x 1 Bayer Leverkusen

Stuttgart 0 x 1 RB Leipzig

Hertha Berlin 3 x 0 Schalke 04

Bayern de Munique x Mainz -14h