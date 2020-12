Hertha Berlin x Union Berlin: onde assistir ao jogo do Campeonato Alemão

Hertha Berlin e Union Berlin protagonizam o clássico da capital, ou “Derby de Berlin”, nesta sexta-feira (04), às 16h30, pela décima rodada do Campeonato Alemão, no Estádio Olímpico de Berlim. Ademais, saiba onde assistir ao vivo ao jogo.

Esta é a terceira vez que as equipes da capital se encontram na elite do Alemão desde 1976/77. Inegavelmente com muita história e rivalidade, os times entram em campo sem um dos principais atrativos: a torcida. Mesm assim, a partida promete muita emoção e bom futebol.

O clássico alemão entre Hertha Berlin e Union Berlin tem transmissão do aplicativo Onefootball, às 16h30 (Horário de Brasília).

Entretanto, você também pode assistir através do site oficial da plataforma.

Nenhuma destas equipes disputa campeonatos internacionais, apenas a Copa da Alemanha.

O time da casa ocupa o 13º lugar, com oito pontos. Assim, venceu duas vezes, empatou também duas e perdeu cinco. Na última rodada, empatou fora de casa com o Bayer Leverkusen, equipe que disputa o título este ano.

Por outro lado, o Union está bem no torneio, já que está em 6º, com dezesseis pontos. Ao todo, são quatro vitorias, quatro empates e uma derrota. Eventualmente, já são vinte e um gols marcados por seu ataque.

Para o time da casa, apenas Cordoba e Ascacíbar não estão disponíveis. Jordan Torunarigha voltou a treinar depois de testar negativo para covid, mas ainda é dúvida, informou o treinador Labbadia em coletiva.

Para os visitantes, Gentner, Pohjanpalo, Schlotterbeck e Ujah estão fora, confirmou o clube em site oficial. Keita Endo segue treinando, assim, é monitorado pela equipe para acompanhar o desempenho. Dessa maneira, é dúvida para hoje.

