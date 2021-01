Leverkusen x Borussia Dortmund (19/01): onde assistir ao jogo de hoje

Pela décima sétima rodada do Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (19), às 16h30, na BayArena. Empatados na pontuação, ambos os times entram em campo precisando do resultado para alcançar a vice-liderança. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Leverkusen x Borussia Dortmund: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do aplicativo Onefootball, às 16h30 (Horário de Brasília)

Possíveis escalações de Leverkusen x Borussia Dortmund

O time da casa possui muitos desfalques para o confronto de hoje. Santiago Arias, Bellarabi, Weiser, Palacios, Paulinho e Sven Bender são os jogadores que aparecem lesionados.

Possível Bayer Leverkusen: Hradecky; Lars Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven; Baumgartlinger, Wirtz, Amiri; Diaby, Schick, Bailey.

O Dortmund também possui uma extensa lista de jogadores fora. O site oficial do clube informou que Zagadou teve rompimento de fibras musculares na última partida e por isso ficará fora entre duas e três semanas. Enquanto isso, Thorgan Hazard, Witsel e Schmelzer seguem trabalhando em suas lesões. Can também está fora do confronto, mas para cumprir suspensão e Reyna é dúvida.

Possível Dortmund: Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney; Sancho, Reus, Brandt; Haaland

Confira os jogos da rodada do Campeonato Alemão

Além disso, a décima sétima rodada do Campeonato Alemão também traz outras oito partidas no fim de semana. Ademais, você pode assistir todos estes jogos no Onefootball.

Borussia Monchengladbach x Werder Bremen – 14h30

Mainz x Wolfsburg – 16h30

Hertha Berlin x Hoffenheim – 16h30

Schalke 04 x Colônia – Quarta-feira – 14h30

Arminia x Stuttgart – Quarta-feira – 16h30

Augsburg x Bayern – Quarta-feira – 16h30

Freiburg x Eintracht Frankfurt – Quarta-feira – 16h30

RB Leipzig x Union Berlin – Quarta-feira – 16h30

Como estão as equipes na temporada?

O Leverkusen chegou a ocupar a liderança do Campeonato Alemão, mas caiu totalmente em desempenho e perdeu a chance. Agora, o time entra em campo com o propósito de recuperar o prejuízo. Portanto se vencer hoje, dorme em segundo lugar na tabela, com trinta e dois. Por fim, na Liga Europa, enfrenta o Young Boys pela segunda fase.

Já o Dortmund aparece em 4º, com vinte e nove pontos, empatado em pontos com o rival de hoje. Se garantir os três pontos, termina em segundo lugar, desbancando o RB Leipzig. Ademais, joga nas oitavas da Champions League contra o Sevilla.