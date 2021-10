Burnley x Tottenham: onde vai passar, horário e escalações – 27/10

Burnley x Tottenham entram em campo nesta quarta-feira, 27/10, às 15h45 (horário de Brasília), pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa no Turf Moor. Quem ganhar está classificado para as quartas. Confira todas as informações que você precisa saber onde assistir ao vivo o jogo.

Onde vai passar o jogo do Burnley x Tottenham hoje? O confronto entre Burnley e Tottenham terá transmissão ao vivo a partir das 15h45 (Horário de Brasília) da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, sendo a única maneira de acompanhar a partida.

Data: 27 de outubro de 2021

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Turf Moor, cidade de Burnley, na Inglaterra

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Burnley x Tottenham

O técnico dos Spurs, Nuno Espírito Santo, não poderá contar com Ryan Sessegnon, lesionado, enquanto Matt Doherty está de volta ao plantel.

Já os anfitriões não tem Stephens e Mee.

Burnley: Pope; Collins, Lowton, Tarkowski, Taylor; Cornet, Cork, Westwoord, McNeil; Wood, Brownhill

Tottenham: Lloris; Reguillón, Dier, Romero, Emerson; Skipp, Hojbjerg, Lucas, Ndombele, Son; Bergwijn

Principais informações sobre o jogo de hoje

Para chegar até aqui, o Burnley passou pelo Newcastle na segunda rodada e, por fim, superou o Rochadale AFC na terceira fase da Copa da Liga Inglesa. Em busca do primeiro título do torneio na história, a equipe deve colocar em campo os seus melhores jogadores, assim como o faz na liga nacional enquanto briga para escapar do rebaixamento.

Depois de eliminar os Wolves na terceira rodada nos pênaltis, o Tottenham entra em campo nesta quarta-feira com toda a confiança necessária em busca da vitória. O elenco londrino não tem o começo de temporada que esperava, mas na parte de cima da tabela do Campeonato Inglês contabiliza cinco vitórias em nove jogos disputados.

