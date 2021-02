Cabofriense x Americano (3/2): onde assistir jogo do Campeonato Carioca

Pela sexta rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca 2021, Cabofriense e Americano se enfrentam nesta quarta (3). Vindo de vitórias, as duas equipes buscam os três pontos para se manterem na parte de cima do grupo. A bola rola no Estádio Correão, às 15h30.

Onde assistir Cabofriense x Americano ?

A partida entre Cabofriense x Americano não terá exibição da tv aberta. No entanto, a TV Ferj, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, transmite o confronto ao vivo no Youtube e Facebook.

+ Conheça o estádio onde Palmeiras jogará o Mundial

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Carioca

Friburguense x Nova Iguaçu – 15h30

Cabofriense x Americano-RJ– 15h30

Sampaio Corrêa x América-RJ – 15h30

Na próxima quarta-feira o Americano enfrenta o Cabofriense, às 15:30h, no estádio Estádio Correão em Cabo Frio. pic.twitter.com/jKZi1Yclb0 — Americano FC (de 🏡) (@Americano_FC) February 1, 2021

Como as equipes chegam para a partida?

Com vitória na última rodada contra o Nova Iguaçu, a equipe de Cabo Frio busca o quarto resultado positivo seguido, para se manter na liderança do grupo. A equipe perdeu na primeira rodada para o Americano, mas empatou com América-RJ na sequência. No entanto, depois do empate, a Cabofriense venceu todos os três jogos: Friburguense, por 2 a 1, Sampaio Corrêa, por 1 a 0, e o Laranjão pelo placar mínimo.

O Americano também chega para o jogo com vitória na última rodada. A equipe de Campos dos Goytacazes ganhou do América, por 3 a 0, e saltou para a terceira posição do grupo, mas a três pontos dos líderes. O clube venceu a Cabofriense, por 3 a 2, na primeira rodada pelo jogo de ida. Logo depois, empatou com o Friburguense e perdeu para o Sampaio Corrêa, por 2 a 1, e para o Nova Iguaçu, por 1 a 0.