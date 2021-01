Cabofriense x Nova Iguaçu: onde assistir jogo do Campeonato Carioca

Cabofriense x Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado (30), pela 5ª rodada da fase preliminar do Campeonato Carioca 2021. A bola rola às 15h30, no Estádio Alair Corrêa. No duelo de líder e vice-líder, as equipes brigam para ficar na primeira colocação do grupo.

Onde assistir Cabofriense x Nova Iguaçu ?

O confronto entre Cabofriense x Nova Iguaçu não terá transmissão da TV aberta. No entanto, a TV Ferj, da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, exibe o confronto ao vivo na internet.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Carioca

Cabofriense x Nova Iguaçu – 15h30

Friburguense x Sampaio Corrêa – 15h30

Americano-RJ x América-RJ – 15h30

Neste sábado, três jogos marcam mais uma rodada da Fase Preliminar do Campeonato Carioca. E você, torcedor, pode ver ao vivo no @MyCujoo e ajudar seu clube de coração. pic.twitter.com/pHaAXz7SJA — Campeonato Carioca (@campcarioca) January 29, 2021

Como as equipes chegam para o jogo?

Vice-líder da competição, a Cabofriense está a três pontos do líder, justamente o Nova Iguaçu. O time de Cabo Frio está com sete pontos. No entanto, a equipe perdeu na primeira rodada para o Americano, empatou com América-RJ e venceu o Friburguense. Na última rodada,o Nova Iguaçu venceu venceu o Americano, em casa, por 1 a 0. O clube pode assumir a liderança da chave, mas para isso ocorrer precisa vencer por dois gols de diferença.

Já o Nova Iguaçu lidera a competição com três pontos de vantagem. Embora tenha o confronto direto contra a Cabofriense, a equipe pode se manter na liderança, mesmo com a derrota. Para isso ocorrer, em caso de derrota, precisa perder por menos de dois gols de diferença. Invicto na competição, o Laranjão então soma três vitórias e um empate no campeonato. Na primeira rodada, a equipe venceu o Friburguense por 1 a 0. Na sequência, ganhou do Sampaio Corrêa por 2 a 1 e empatou com o América-RJ, em 1 a 1. E, então, na última rodada, venceu o Americano pelo placar mínimo.