Cádiz x Espanyol: saiba onde assistir ao jogo, horário e escalações – 18/01

Ambas as equipes precisam do resultado em seu favor para subir na classificação

Cádiz x Espanyol entram em campo para disputar a 21ª rodada do Campeonato Espanhol nesta terça-feira, 18/01, com a bola rolando a partir das 17h30 (horário de Brasília), no Estadio Nuevo Mirandilla. O jogo terá transmissão ao vivo hoje e então, saiba onde assistir.

Quando é Cádiz x Espanyol?

Pela vigésima primeira rodada do Campeonato Espanhol, a partida começa às 17h30 desta terça-feira (horário de Brasília), 18 de janeiro de 2022, no Estadio Nuevo Mirandilla, na cidade de Cádiz, na Espanha.

Onde assistir o jogo do Cádiz x Espanyol hoje?

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 17h30. O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com).

O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 17h30 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O principal objetivo do Cádiz neste momento é escapar da zona de rebaixamento. Em 17º lugar do Campeonato Espanhol com 14 pontos, o elenco só venceu duas partidas, empatou outras oito e perdeu dez, o que significa que deixou muito a desejar nos confrontos enquanto preocupada cada vez mais os torcedores.

Por outro lado, o Espanyol consegue se recuperar em cada nova rodada da competição. Isso porque se vencer o confronto desta terça-feira, consegue aumentar a sua pontuação e chegar mais próximo da parte de cima do topo. Neste momento, está em 11º com 26 pontos tendo sete vitórias, cinco empates e oito derrotas.

Escalações de Cádiz e Espanyol:

José Mari e Garrido são os desfalques dos anfitriões para hoje.

Do outro lado, Bare e Pedrosa cumprem suspensão por acúmulo de cartões amarelos.

Provável escalação de Cádiz: Ledesma; Espino, Chust, Cala, Fali; Chapela, Jonsson, Alarcón, Arzamendia; Rúben Sobrino, Fernández

Provável escalação de Espanyol: Pons; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Cabrera, Óscar Gil; Mérida, Embarba, Morlanes, Puado; Loren Móron, Raúl de Tómas

