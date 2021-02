Caen x PSG: onde assistir ao jogo da Copa da França (10/02)

Caen e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 17h, no Stade Michel d’Ornano, pela primeira fase da Copa da França. Em jogo único, quem vencer garante vaga na próxima fase da competição. Então, saiba onde assistir ao vivo.

Caen x PSG: onde assistir ao vivo?

A partida tem transmissão ao vivo do canal Fox Sports, a partir das 17h (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Caen x PSG

A equipe anfitriã não possui novas baixas no plantel e por isso deve entrar com a mesma escalação do fim de semana.

Possível Caen: Péan; Weber, Oniangué, Rivierez; Yago, Deminguet, Lepenant, Vandermersch; Bammou, Court; Mendy.

O técnico Pochettino possui boas e más notícias. Diallo está de volta ao plantel, enquanto Di Maria, Verratti, Navas, Pembélé, Bernat, Dagba e Herrera estão lesionados. Já Icardi permanece como dúvida após hematoma na coxa direita, informou o boletim médico do Paris.

Possível PSG: Rico; Kimpembe, Kehrer, Florenzi, Kurzawa; Gueye, Paredes, Sarabia, Di Maria; Mbappe, Icardi.

Confira os jogos da Copa da França

Além disso, a primeira rodada da Copa da França também traz outras partidas nesta semana. Então, veja quais são e os horários.

Lorient-Bretagne 2 x 1 Paris FC

Reims 3 x 4 Valenciennes

Lyon 5 x 1 Ajaccio

Bordeaux x Toulouse – 10h45

Auxerre x Olympique – 10h45

Grenoble x Monaco – 10h45

Nantes x Lens – 10h45

RC Strasbourg x Montpellier – 10h45

Stade Brestois x Rodez Aveyron – 13h

Amiens x Metz – 13h

Nimes x Nice – 13h

Dijon x Lille – 15h

Sochaux x Saint-Étienne – Quinta-feira – 14h45

Angers x Rennes – Quinta-feira – 17h

Como estão as equipes na temporada?

A equipe do Caen disputa a segunda divisão do futebol francês, conhecida como Ligue 2. Neste momento, ocupa a 11ª posição com trinta pontos. Lutando para conquistar uma vaga nas primeiras posições, o time possui sete vitórias, nove empates e oito derrotas.

Enquanto isso, o PSG aparece em terceiro lugar com cinquenta e um pontos na elite do Campeonato Francês. O time da capital francesa briga pela liderança com o Lille e Lyon, estando apenas três pontos atrás. Dessa maneira, venceu dezesseis jogos, empatou três e perdeu cinco. Por fim, enfrenta o Barcelona nas oitavas da Champions League.